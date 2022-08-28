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أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الخرج يوم الجمعة الموافق 26 أغسطس وعبر حسابها الرسمي على تويتر عن توفير 750 مقعداً إضافياً لقبول الطلاب والطالبات في التخصصات النوعية بكليات الجامعة في مقرها الرئيسي بمدينة السيح، وفي كليات فروع الجامعة بمحافظات حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر للعام الجامعي 1444 هـ – 1445هـ .
توفر جامعة الأمير سطام 750 مقعد قبول إضافيا في التخصصات النوعية
حيث حققت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز منذ عام 2021 تقدم كبير في النشر العلمي بمختلف المجالات العلمية المحكمة المصنفة في قواعد البيانات العالمية وخاصة في Scopus و Web of Science وأعلنت السجلات الإحصائية في عمادة البحث العلمي بالجامعة ارتفاع معدلات النشر لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة، وأنها تجاوزت عن الـ 1100 ورقة علمية حتى نهاية شهر مايو، وذلك وفقا لقاعدة بيانات Scopus.
جامعة الأمير سطام
وهي جامعة حكومية سعودية تقع في مدينة السيح بمحافظة الخرج بالمملكة العربية السعودية، وتشرف عليها وزارة التعليم السعودية، ورئيس الجامعة حاليا هو الدكتور عبد الرحمن بن هلال الطلحي وذلك منذ شهر رمضان 1442.
التسجيل في جامعة الامير سطام
- تقديم أوراقه للالتحاق من خلال ملئ البيانات المطلوبة في الطلب، مع التأكد من صحة ما يضعه من معلومات.
- ترتيب الرغبات في الطلب وفقا لما تريده من تخصصات، والمحافظة على التخصص الذي ترغبه أكثر في الأعلى.
- يجب ألا تكون مقيدا في مؤسسة تعليمية جامعية أخرى.
- يمكن للطالب تعديل رغباته من خلال بوابة القبول الالحاقي جامعة الامير سطام دون أن يحتاج للعودة مرة ثانية إلى العمادة، ويتم الموافقة على الطلبات وفقا للنسب والمجموع، وأيضا عدد الأماكن الفارغة في كل قسم.
تخصصات جامعة سطام
- كلية الطب البشري.
- كلية طب الأسنان.
- كلية الصيدلة جامعة الامير سطام.
- كلية إدارة الأعمال.
- كلية التمريض بشعبها.
- كلية الهندسة جامعة الامير سطام.
- كلية التربية بلغاتها المختلفة.
- كلية العلوم الطبية.
شروط القبول الإضافي في جامعة الأمير سطام 1444
- أن يكون الطالب حصل على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من المملكة أو خارجها.
- أن تكون شهادة الثانوية، أو ما يعادلها صدرت قبل خمس سنوات كحد أقصى.
- أن يتمكن الطالب من اجتياز اختبار القدرات والاختبار التحصيلي وفقًا للتخصصات المطلوبة.
- أن يكون الطالب لائقًا طبيّا.
- أن يكون الطالب مستوفياً لجميع الشروط التي حددتها الجامعة، والتي تم الإعلان عنها فترة التقديم.
- ألا يكون المتقدم فصلاً من أي جامعة لأي أسباب تأديبية.
- ألا يكون الطالب حصل على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها بهدف الحصول على بكالوريوس آخر.
- لا يسمح للطالب المفصول من الجامعة التسجيل بنفس الجامعة علمًا أنه يسمح له بالتسجيل بجامعة أخرى.
- يمكن للطالب إعادة القيد بالجامعة خلال 4 فصول دراسية من وقت طي القيد، أما بالنسبة للمتقدم الذي لم يحضر مقاعد الدراسة لمدة أربع فصول، ولم يكن مفصول من الجامعة يمكن قبول طلبه باعتباره طالب جديد.
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