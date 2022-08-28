نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية تعلن عن شروط وظائف الأمن العام ابشر وموعد التقديم والمتطلبات للتقديم للرجال فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المديرية العامة للأمن العام التابعة لوزارة الداخلية عن فتح باب التقديم على وظائف الأمن العام ابشر، كما كشفت المديرية عن شروط الالتحاق بوظائف الأمن العام وخطوات التقديم، كما حددت إلإدارة العامة للأمن العام بوزارة الداخلية عن مواعيد التقديم وموعد تفعيل رابط التقديم وكذلك موعد غلق باب التقديم في وظائف الأمن العام في المملكة، وكانت المديرية العامة للأمن العام قد أعلنت عن حاجتها للعديد من الوظائف على رتبة حندي في الأمن العام لمن تنطبق عليهم شروط وظيفة جندي في الأمن العام

شروط وظائف الأمن العام ابشر

وقد وضحت الإدارة العامة للأمن العام الاشتراطات في التقدم على وظائف جندي بالأمن العام وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.

حددت الإدارة العامة للأمن العام بوزارة الداخلية استثناء من شرط المنشأ وهو أن يكون المتقدم قد نشأ مع والديه السعودي خارج المملكة أثناء خدمته الرسمية.

يكون المتقدم من حملة الشهادة الثانوية أو مايعادلها من الشهادات.

يجب أن يكون المتقدم متصفا بحسن السير والسلوك والسمعة.

لا يكون المتقدم من من المحكوم عليهم في قضايا تخص الشرف والأمانة.

كما يشترط ألا يكون المتقدم قد سبق له التعيين في إحدى الوظائف العسكرية، ولا يكون كذلك مفصولا من إحدى الوظائف العسكرية.

يكون الطول والوزن متناسبين وفقا للوائح المنظمة للتوظيف العسكري.

يشترط أيضا ألا يكون المتقدم متزوجا من غير سعودية.

يجب أن ينجح المتقدم في اجتاز كافة اختبارات القبول المبدئي من اختبارات طبية ورياضية.

إذا كان المتقدم من الحاصلين على شهادة من خارج المملكة يجب أن يقوم بمعادلة هذه الشهادة من وزارة التعليم بالمملكة.

خطوات التقديم في وظائف الأمن العام وزارة الداخلية

ويستطيع الذين تنطبق عليهم اشتراطات القبول بوزارة الداخلية برتبة جندي بالأمن العام أن يقوم بالخطوات التالية:

الدخول على رابط بوابة أبشر توظيف.

تسجيل الدخول عبر اسم ىالمستخدم وكلمة المرور.

تعبئة الحقول الخاصة بالبيانات الشخصية للمتقدم بمنتهى الدقة.

في حال وجود بيانات خاطئة يتم استبعاد المتقدم نهائيا ولا يكون له الحق في الطعن على الاستبعاد.

مواعيد التقديم في وظيفة جندي بالأمن العام

ويجوز التقديم لمن تنطبق عليهم اشتراطات الأمن العام التقدم في الفترة من يوم السبت 27 من أغسطس 2022 الموافق 29 من محرم 1444 وحتى يوم الخميس 1 من سبتمبر 2022 الموافق 5 من صفر 1444، وأنه لن يتم قبول طلبات التقديم غير مستوفية كافة البيانات.

وظائف الأمن العام

ويستمر تقديم الأفراد في وظائف الأمن العام ابشر عن طريق رابط بوابة ابشر توظيف jobs.sa، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي التابعة لوزارة الداخلية عن بدء قبول طلبات التسجيل في الوظائف التي تم إعلان حاجة الإدارة العامة له، حيث طلبت الإدارة العامة للأمن العام عن حاجتها لعدد من وظائف على رتبة جندي خلال الفترة الزمنية التي حددتها الوزارة.