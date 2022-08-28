كيف تقديم الأمن العام 1444 رتبة جندي لحملة الثانوية؟

كيف تقديم الأمن العام 1444 إذ قامت مديرية الأمن العام في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن تقديم رابط التسجيل في الأمن العام رجال على رتبة جندي وذلك للحاصلين على الشهادة الثانوية وأطلقت عدد من الشروط للقبول وأكدت على ضرورة التعرف عليها، وحرصت أيضًا على التأكيد على موعد القبول في الأمن العام بالسعودية لهذا سنتعرف على ما هي شروط القبول في الأمن العام 1444 وما هي آلية التسجيل.

كيف تقديم الأمن العام 1444

هيئة الأمن العام واحدة من أهم المؤسسات السعودية التي تقدم وسائل الأمن والحماية وهي من الهيئات التابعة لوزارة الداخلية السعودية ويتمثل جواب كيف تقديم الأمن العام 1444 في الخطوات التالية:

على المستفيد أن يقوم بالدخول إلى بوابة أبشر وظائف.

ثم الدخول إلى تبويب الوظائف الشاغرة الجديدة في منصة أبشر للتوظيف.

النقر على وظائف الأمن العام والبدء في إدخال البيانات عقب الموافقة على الشروط والأحكام.

تمثلت المعلومات المطلوبة للتسجيل في الوظائف في كتابة رقم الهوية الوطنية والجنس وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية ورقم الهوية الوطنية ورقم الوظيفة.

انقر على خيار موافقة للبدء في إدخال تفاصيل مؤهلك الدراسي وتقديم الأوراق الرسمية المطلوبة.

إذا انتهيت فقم بالنقر على خيار عرض لحفظ الطلب والتسجيل وانتظر حتى يتم الإعلان عن نتائج القبول المبدئي في وظائف الأمن العام رجال رتبة جندي 1444 في السعودية.

موعد التسجيل على وظائف الأمن العام 1444

أكدت الإدارة العامة للقبول المركزي بالوزارة على أنه يتم فتح باب التقديم على وظائف الأمن العام من يوم السبت الموافق 27 من شهر أغسطس 2022 وينتهي التقديم في يوم 1 من شهر سبتمبر 2022 لذا لا بد من المبادرة والدخول إلى منصة أبشر توظيف لإرسال الطلب.

رواتب جندي الأمن العام كم؟

تختلف رواتب الموظفين في الأمن العام، ولكنها تبدأ من 3220 ريال سعودي إذا كان الموظف حاصل على رتبة جندي ويحصل على أنواع مختلفة من البدلات والعلاوات من بينها بدل ميدان وبدل انتقالات وأيضًا مخصص التقاعد للخصم ويمكن المبادرة واستخدام رابط تقديم الأمن العام وظائف لإرسال الطلب قبل انتهاء مواعيد القبول التي حددتها الإدارة سابقًا.