تمويل الانماء للأفراد والسيارت بشروط مبسطة حتي 60 شهرا

يقدم تمويل مصرف الانماء للأفراد التمويل في عدة أشكال وهي التمويل النقدي والسيارات والعقارات والتمويل التعليمي. شروط الحصول على التمويل ومزايا مصرف الإنماء. يحتاج الأفراد إلى الدعم المادي من وقت لآخر وذلك لتلبية متطلبات الحياة الروتينية أو الطارئة أو حتى لتحسين شئ من المعيشة. وفي حال كانت الحاجة للمال من أجل شراء سيارة أو منزل؛ ستجد أن مصرف الإنماء يوفر لك التمويل في هذه القطاعات لتحصل على مبتغاك عن طريق التعامل مع البنك فقط و بمنتهى السلاسة. ومن أهم برامج تمويل الأفراد التي يتميز بها تمويل مصرف الانماء هو برنامج التمويل التعليمي أو تقسيط التعليم والذي يتبنى دفع أقساط المدارس الخاصة بأفراد أسرتك. في هذا المقال نعرض أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل بجانب مزايا التمويل من مصرف الإنماء.

شروط التمويل الشخصي من مصرف الإنماء:

هذا التمويل متاح للمواطنين والمقيمين.

ألا يقل عمر المتقدم السعودي عن 18 عاماً وللمقيمين عن 21 عاماً.

إيضا يمكن للمتقاعدين حتى سن 75 سنة التقدم لطلب تمويل مصرف الانماء الشخصي.

أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 3 آلاف ريال سعودي.

التعهد بسداد الرسوم الإدارية وقدرها 1% من مبلغ التمويل بحد أقصى 5 آلاف ريال.

شروط تمويل مصرف الانماء لسداد المديونية العقارية:

لابد من فتح حساب لدى مصرف الإنماء.

تقديم تعريف بالراتب مصدق من جهة العمل مثبت به مدة الخدمة.

تقديم خطاب عدم ممانعة نقل المديونية من جهة التمويل الأساسية.

يجب ألا يزيد عمر العقار عن 30 سنة.

لابد أن يكون العقار داخل النطاق العمراني.

تقديم صك ملكية ورخصة بناء العقار.

لا يشترط تحويل الراتب للحصول على التمويل.

أن يكون مبلغ التمويل على الأكثر 10 ملايين ريال سعودي.

متطلبات الحصول على تمويل السيارات:

حد التمويل هو نصف مليون ريال للسيارة الواحدة و 2 مليون ريال بشكلٍ عام.

لا يشترط مصدر السيارة طالما أنه معتمد من قبل البنك.

لا يشترط وجود كفيل.

لابد من تحديد نوع السيارة ومصدر الشراء في طلب التمويل.

لابد من الحصول على الحد الشامل.

للحصول على الحد الشامل لابد من فتح حساب بالمصرف وتقديم كشف راتب مصدق من جهة العمل ومثبت به

فترة الخدمة وأخيراً تحويل الراتب.

تقديم صورة من البطاقة الجمركية.

التعهد بتسديد الرسوم الإدارية وقدرها 1% من مبلغ التمويل بحد أقصى 5 آلاف ريال.

شروط تمويل تقسيط التعليم:

يقدم مصرف الإنماء هذا البرنامج من برامج التمويل والذي يميزه دوناً عن غيره من جهات التمويل. يمكن للعملاء ضمان حصول أبنائهم على الخدمات التعليمية دون حمل ضغوط المصروفات؛ حيث يقوم البنك بالتسديد في صورة أقساط شهرية بدون رسوم إدارية أو هامش ربح. وأهم متطلبات الحصول على تمويل مصرف الانماء التعليمي هي:

أن يكون الطالب سعودياً أو مقيماً بشكل شرعي.

تقديم خطاب القبول من الجهة التعليمية.

ألا يقل عمر الطالب السعودي عن 18 عاماً والمقيم عن 21 عاماً.

أن يكون الطالب مقيداً في إحدى الجهات التعليمية المعتمدة لدى مصرف الإنماء.

تحويل راتب رب الأسرة على المصرف.

لا يشترط مرحلة تعليمية محددة.

لا يتحتم على الورثة تسديد المستحقات في حالة وفاة العائل لا قدر الله.

ألا تقل فترة السداد عن عام وألا تزيد عن 60 شهراً.

مزايا التمويل من مصرف الإنماء:

جميع برامج التمويل تخضع لأحكام الشريعة.

إيضا الموافقة الفورية لغالبية برامج التمويل.

كذلك مرونة فترات السداد التي تصل إلى 60 شهراً.

التمويل الشخصي يصل إلى 7.5 مليون ريال سعودي.

التمويل العقاري يصل إلى 10 مليون ريال سعودي.

كذلك إمكانية السداد المبكر.

إيضا التمويل التعليمي بدون هامش ربح أو رسوم إدارية.

طرق التقديم على تمويل مصرف الانماء: