رابط بلاك بورد جامعة الحدود الشمالية lms.nbu.edu.sa تسجيل الدخول

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عمر شويل - جدة بلاك بورد جامعة الحدود الشمالية هو محور موضوعنا، فالعديد من الجامعات قامت بتطبيق نظام التعليم الإلكتروني في الفترة الجارية حتى يتم الحفاظ على الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا، كذلك فإنه يوجد الكثير من أنظمة الدراسة الإلكترونية التي تستخدم بالمؤسسات التعليمية، ومن ضمنها: البرامج الخاصة بمايكروسوفت تيمز، وإطلاق نظام بلاك بورد الحدود الشمالية lms.nbu.edu.sa لتقديم الخدمة التعليمية عن بعد.

بلاك بورد جامعة الحدود الشمالية

لقد تم إنشاء جامعة الحدود الشمالية بمدينة عرعر يوم 20 من ربيع الآخر سنة 1428هجريًا الموافق في التاريخ الميلادي ٧-٥-٢٠٠٧ وهي من ضمن الجامعات الحكومية الهادفة لعمل الكوادر المميزة، هذا إلى جانب تنمية المجتمع البحثي في السعودية، من خلال تطوير نظام بلاك بورد الجامعة وتحتوي تلك الجامعة على ١٦ كلية، والتي من ضمنها ٨ كليات في المقر الأساسي للجامعة و ٧ كليات تكون خارج المقر الأساسي، ومن ضمنها: كلية الآداب وكلية العلوم بفرع طريف أما كلية الصيدلة بفرع رفحاء.

نظام بلاك بورد جامعة الحدود الشمالية lms.nbu.edu.sa

إن جامعة الحدود الشمالية تعتمد على النظام الخاص بالبلاك بورد والذي من خلاله تقوم بمتابعة التعليم عن طريق تسجيل دخول بلاك بورد جامعة الحدود الشمالية وهو من ضمن أهم الأنظمة الخاصة بالدراسة الإلكترونية الآن، إذ أن البلاك بورد انتشر كثيرًا في كافة أرجاء العالم مؤخرًا، وهذا يرجع لانتشار فيروس كورونا المستجد، كما أن ذلك النظام يضم هذا كافة الأدوات التي يكون أعضاء الكادر والطالب بحاجة إليها.

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رابط بلاك بورد جامعة الحدود الشمالية

ينبغي أن يقوم الطالب والمعلم بتسجيل دخوله في نظام البلاك بورد يستطيعوا من استكمال العملية التعليمية، وتلك الخطوات تكون:

الدخول على بلاك بورد جامعة الحدود الشمالية من خلال الرابط “https://lms.nbu.edu.sa/webapps/login/” ومتابعة الخطوات.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانة المخصصة وتسجيل الدخول.

وبالتالي يتم تسجيل دخول في نظام بلاك بورد الجامعة lms.nbu.edu.sa بكل سهولة.

المكتبة الرقمية جامعة الحدود الشمالية

يعمل العديد من منتسبي جامعة الحدود الشمالية على الدخول للمكتبة الرقمية للجامعة فضلاً عن بلاك بورد الجامعة بواسطة السير على الخطوات الآتية:

انتقل إلى الموقع الخاص بجامعة الحدود الشمالية (www.nbu.edu.sa) والمتابعة.

ادخل على الخدمات الإلكترونية وبعدها قم بتحديد المزيد.

قم بالدخول على المكتبة الرقمية.

الدخول على زر الدخول للنظام.

ادخل اسم المستخدم ورمز المرور.

ثم على زر الدّخول.

معاملتي جامعة الحدود الشمالية

بعد طرحنا لخدمة بلاك بورد جامعة الحدود الشمالية تعتبر خدمة معاملتي من ضمن الخدمات التي قامت جامعة الحدود الشمالية بإتاحتها بواسطة موقعها، وتهدف تلك الخدمة إلى إدارة استكمال العمل الإداري بالجامعة، وتستطيع أن تنتقل إلى تلك الخدمة كالآتي: