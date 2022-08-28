نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف احصل على قروض شخصية بدون تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت البنوك السعودية بتقديم حلول قروض شخصية بدون تحويل راتب وهي واحدة من أفضل أنواع القروض في المملكة العربية السعودية وتقدم للموظفين في القطاع الحكومي وشاملة أيضًا قروض للقطاع الخاص بدون تحويل الراتب لتلبية رغبات كافة شرائح العملاء وكذلك المقيمين والمواطنين الباحثين عن مكتب يعطي قروض شخصية أو يقدم حلول التمويل العقاري، ويمكن الاستفادة من تمويل شخصي مع وجود التزامات مالية لدى البنوك الأخرى عند توافر بعض الشروط والأحكام.

قروض شخصية بدون تحويل راتب

قام بنك الرياض بالإعلان عن تقديم حلول تمويلية كثيرة منها قروض شخصية بدون تحويل راتب وهي واحدة من الحلول المصرفية المبتكرة من خلال البنك، ويستخدم فيها أنظمة عديدة سواء التمويل بالمرابحة أو بالتورق، ومن بين أشهر مميزات هذا الحل أنه متوافق مع الأحكام الإسلامية ويمكن سداد قيمة التمويل على مدار خمس سنوات.

وعند القبول في التمويل الشخصي بدون تحويل راتب من بنك الرياض ستتمكن من الاستفادة من هامش الربح التنافسي وخيارات في السداد متميزة بمرونتها، وهذا المنتج تم توفيره إلى المواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية العاملين إما في البنوك أو الشركات المعتمدة لدى البنك.

شروط التسجيل في قروض شخصية بدون تحويل راتب

أعلن البنك من خلال موقعه الإلكتروني عن شروط التقديم على قروض شخصية بدون تحويل الراتب من بنك الرياض وهذه الشروط جاءت كما يلي:

السن لا يقل عن 23 سنة عند التسجيل.

أن يكون المتقدم من العاملين في الشركات المعتمدة أو لدى أحد البنوك الحكومية.

العمل لفترة لا تقل عن عام في الوظيفة الحالية.

الحصول على راتب لا يقل عن عشرة آلاف ريال سعودي.

عدم زيادة قيمة الالتزامات الخاصة بالعميل عن 33% من إجمالي صافي الراتب الذي يحصل عليه.

كيف تقدم على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب؟

تستطيع التقديم على حل القروض الشخصية بدون تحويل الراتب من بنك الرياض من خلال زيارة أحد فروع البنك ولا بد أن تبدأ في تجهيز الأوراق المطلوبة مثل تعبئة نموذج الطلب بطريقة صحيحة وكتابة كافة البيانات وتقديم وثيقة التعريف بالراتب من خلال جهة العمل الملتحق بها العميل.