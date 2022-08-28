ما هي شروط القبول في الأمن العام 1444 واستمارة التسجيل؟

قامت وزارة الداخلية السعودية بالإعلان عن شروط القبول في الأمن العام 1444 وذلك من خلال الهيئة المختصة وهي مديرية الأمن العام وتمثلت الضوابط في شروط الأمن العام الطول والوزن وما هي أبرز شروط الأمن العام جندي للرجال وإذا وجد المتقدم أن هذه الشروط متوفرة به فيمكن المبادرة بالدخول إلى رابط أبشر للتوظيف لمعرفة المزيد عن شروط الأمن العام القدرات والتعرف أيضًا على كيف تقديم الأمن العام 1444 رجال.

شروط القبول في الأمن العام 1444

تسعى الداخلية السعودية إلى استقطاب الكوادر البشرية ذات الكفاءة والمهارات العالية لهذا بين الحين والآخر تقوم بالإعلان عن حاجتها إلى شغل المقاعد الوظيفية وخلال الفترة الحالية أعلنت عن شروط القبول في الأمن العام 1444 وتمثلت في التالي:

المتقدم يتعين أن يكون من حملة الجنسية السعودية وأن يكون نشأ على الأراضي السعودية ومقيم داخلها.

ألا يكون السن أقل من السابعة عشر وألا يكون قد تم فصله من المؤسسات التعليمية أو المعاهد العسكرية أو الكليات التابعة إلى القطاع العسكري.

عدم الزواج من امرأة غير حاصلة على الجنسية واجتياز اختبار القدرات وألا يكون السن أكثر من أربعين عام عند التقديم.

الحصول على الشهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعند الحصول عليها من الخارج لا بد من توثيقها.

كما أن من شروط الأمن العام الطول والوزن أن يكونا متناسقان وأن يكون المتقدم بحالة صحية جيدة وإثبات ذلك بالتقارير الطبية التي تؤكد أنه خاليًا من الأمراض.

عدم الحصول على وظيفة عسكرية من قبل أو وظيفة حكومية أو تم الحكم على المتقدمين في أي قضية.

استمارة التسجيل في الأمن العام رجال 1444

يمكن التسجيل في الوظائف الشاغرة لدى الأمن العام للحاصلين على الثانوية من خلال منصة أبشر للتوظيف فعندما تقوم بتسجيل الدخول وكتابة البيانات المطلوبة انقر على وظائف الأمن العام رتبة جندي واطلع جيدًا على الشروط والأحكام ثم انقر على التقديم للبدء في إرسال الطلب.

متى انتهاء القبول في الأمن العام 1444

ينتهي التسجيل في الوظائف الشاغرة لدى الأمن العام رجال خلال يوم الخميس القادم الموافق 1 من شهر سبتمبر لعام 2022 بعد أن فتح باب القبول من يوم 27 من شهر أغسطس الجاري.