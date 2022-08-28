شروط قرض بنك التسليف للزواج وطريقة التقديم عليه في المملكة العربية السعودية

شروط قرض بنك التسليف للزواج وطريقة التقديم عليه، يسعى الكثير من الشباب عن تكوين أسرة حيث تعمل الحكومة السعودية على توفير مجموعة من القروض لتمويل الزواج، ليس فقط لإعانة الشباب على الزواج، بل لتشجيعهم عليه ويعمل بنك التسليف والادخار على توفير حياة كريمة لكافة المواطنين في مواجهه ظروفهم المعيشية، ويشترط بنك التسليف مجموعة من الشروط الهامة التي سنتعرف عليها وكيفية التقديم على قرض الزواج.

شروط قرض بنك التسليف للزواج

وضع بنك التسليف عدة شروط لقبول تمويل المواطنين المقبلين على الزواج ومن أهمها:

أن لا يزيد معدل الدخل الشهري عن 12.500 ريال سعودي.

أن لا يزيد عمر المقترض عن 70 عاماً والكفيل 55 عاماً.

أن يكون طالب القرض مواطن سعودي الجنسية.

تقديم وثيقة عقد زواج رسمي من المحكمة المختصة لم تمضى على تاريخها أكثر من عامين هجريين.

لابد أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة أو من طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها.

أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

في حالة إذا كانت الزوجة حاملة لجنسية غير سعودية أو لغير دول الخليج العربي فيجب موافقة الجهة المختصة عن الأمر.

طريقة التقديم على قرض الزواج

قم بالدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية الرسمي.

ثم انقر على “الخدمات الالكترونية”.

بعد ذلك اختار خدمة كشف الحساب.

عليك بالدخول إلى الخدمة من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد.

ثم اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

بعد ذلك انقر على الدخول.

سيصلك رسالة تأكيد على الجوال الخاص بك.

ثم ادخل رمز الرسالة وانقر على متابعة.

ستظهر صفحة الحساب أمامك.

قم بالضغط على اختيار الطلب المراد واختار خدمة الحساب الظاهرة في اعلي.

ثم اضغط على كشف حساب التمويل للزواج.

وأخيرا يمكنك الاطلاع على كشف الحساب ويمكنك طباعته أيضا.

المستندات والوثائق المطلوبة