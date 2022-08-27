نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل المصغر من إمكان في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقدم شركة إمكان الرائدة بمجال التمويل في المملكة العربية السعودية ، عروض تمويل متميزة تتوافق وأحكام الشريعة ، وتقدم مزايا مرابحة وهامش ربحي منافس جداً ، مع فترات سداد طويلة الأمد تناسب كافة الفئات و العديد من المنتجات وأبرزها التمويل المصغر من شركة إمكان ، ومن خلال مقالنا اليوم عن أحد منتجات الإقراض من شركة إمكان ، نقدم لكم التمويل المصغر من إمكان ، ونستعرض أهم مميزاته ، و شروط الحصول على تمويل إمكان الميسر ، وكذلك نستعرض خطوات تقديم طلب التمويل البسيطة عبر الفقرات التالية ، ويمكنكم معرفة أهم مميزات الحصول علي تمويل ميسر 50 ألف ريال من إمكان عبر موقعنا ثقفني.
مميزات التمويل المصغر من إمكان
تقدم شركة إمكان تمويل يلبي كل احتياجاتك المالية بعدد من المميزات للتمويل الأصغر كالآتي :
- تقدر تقدم عليه بكل سرعة وسهولة عن طريق تطبيق إمكان.
- تجيلك موافقة فورية على طلبك.
- بشروط وإجراءات سهلة بدون كفيل أو تحويل راتب.
- ومتاح لكل العاملين في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
- لا يشترط خطاب جهة العمل.
- يبدأ من 2000 ريال يوصل الى 50,000 ريال.
- إمكانية السداد الميسر مع شركة إمكان للتمويل.
- تضمن مؤسسة البنك المركزي المراقبة علي التمويلات الصغيرة والمتوسطة والتزامها بأحكام التمويل الإسلامي.
و وزارة المالية تُمهل مؤسسات التمويل الصغير إلى موفي الضوابط وتقديم العديد من الحلول التمويلية و خدمات التمويل.
شروط الحصول علي التمويل المصغر من شركة إمكان
نتعرف علي ضوابط التمويل المصغر وأهم الشروط المطلوبة للحصول على القرض الميسر أو المصغر وهي :
- متاح للسعوديين فقط.
- يغطي القطاعات التالية :
- المدني شبه الحكومي
- القطاع الخاص.
- فئة المتقاعدين الحكوميين.
- لا يقل راتب طالب التمويل عن 4 آلاف ريال.
- يتراوح سن المتقدم من 25 عام إلي 60 عام.
- بالسنبة للقطاع الخاص ” يجب أن يقدم خطاب تاريخ عمل لمدة لا تقل عن 6 أشهر لدي صاحب عمله الحالي “.
- توفير سجل ائتماني جديد.
خطوات طلب التمويل من إمكان
يمكن تقديم طلب التمويل الميسر والمصغر من إمكان الراجحي باتباع الخطوات التالية بالترتيب :
- عن طريق الدخول إلي رابط الموقع الرسمي منصة إمكان.
- أو من خلال تحميل تطبيق إمكان علي هاتفك الجوال.
- تقوم بالتسجيل لحساب جديد.
- قراءة الشروط جيداً من صفحة التمويل المُصغر.
- تتابع برفع كافة المستندات المطلوبة إمكان الميسر المصغر.
- سيتم إرسال موافقة فورية علي جهة اتصالك المسجلة.
- تستطيع كذلك الاختيار بين مبالغ التمويل ومدد السداد المناسبة لك.
- تقوم بعد ذلك بتحديد طريقة السداد المناسبة والتوقيع إلكترونياً.
والتمويل الميسر هو أهم صيغ التمويل في مجال التمويل الأصغر أو التمويل الاستهلاكي المصغر.
حاسبة التمويل
تقدم شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية خدمات قرض التمويل الصغير ، مع برنامج حاسبة التمويل والأقساط عبر الصفحة الرئيسية لمنتج التمويل المصغر :
- كل ما عليك هو وضع قيمة التمويل.
- تختار مدة السداد بالشهور.
- لا تقل قيمة التمويل عن 2000 ريال ولا تزيد علي 50 ألف.
- تضغط علي أيقونة احسب قيمة التمويل
الصورة المرفقة توضح مثال قيمة تمويل 50.000 ريال لمدة 12 شهر ، ويمكنك متابعة الحصول على تمويل إمكان الميسر بعدها :
مع المزيد من المنتجات التمويلية عبر شركة إمكان للتمويل الراجحي تسجيل الدخول.
التمويل الشخصي أونلاين من إمكان
باستخدام التطبيق الإلكتروني لإمكان يمكنك الحصول علي تمويلك في دقائق :
- يمكن تحميل التطبيق علي هاتفك الجوال من متجر التطبيقات الخاص بك.
- بأقل فائدة ممكنة وبدون الحاجة لكفيل يمكن الحصول علي تمويل فوري.
- كل ما تحتاج هو حصول طالبك للتمويل علي موافقة.
- تقدم بطلب للحصول على تمويل وانتظر الموافقة ، ومن ثم تتبع العملية واحصل على المبلغ بإستخدام الهاتف المحمول فقط.
- مع خيارات متعددة للتحويل عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال أحد فروع امكان بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
طلب تمويل اليسر بالخطوات
قد يظن البعض أن طلب التمويل أمر معقد ويحتاج لمستندات وخطوات ومدة كبيرة ، لكن اليسر تقدم خطوات بسيطة وميسرة :
- من خلال الموقع الإلكتروني لشركة اليسر علي الإنترنت ، نختار قطاع الأفراد.
- ثم نضغط أيقونة قدم طلبك.
- سيتم تحويلك لصفحة نموذج طلب التمويل.
- تبدا بملأ بيانات الطلب مع اختيار نوع التمويل المطلوب.
- تضغط علي المربع بجوار ” الموافقة علي الشروط والأحكام”.
- وتدخل الكود المرئي في المربع المخصص لذلك.
- أخيراً تضغط علي ” إرسال “.
الاسئلة الشائعة حول تمويل امكان
- ما هي منتجات تمويل إمكان ؟
- التمويل الميسر – التمويل الإضافي – و التمويل التأجيري.
- هل منتجات امكان متوافقة مع أحكام الشريعة ؟
- نعم ، منتجات إمكان متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية.
- كيف يتم سداد أقساط قروض امكان ؟
- متوفر ثلاث طرق للتسديد
1. بتفويض الحسم المباشر من حسابك البنكي
2. عن طريق الدفع الإلكتروني من خلال بطاقة مدى أو البطاقة الائتمانية
3. عن طريق إصدار فواتير إيداعات.
- متوفر ثلاث طرق للتسديد
- هل توفر امكان التمويل لغير السعوديين ؟
- نعم ، ولكن بالنسبة لمنتج التمويل التأجيري فقط في الوقت الحالي.
- كيف يتم حساب الأرباح حال السداد المبكر لدي امكان ؟
- يتم حساب الأرباح وفق المعادلة التالية : مبلغ التمويل المتبقي + أرباح الثلاثة أشهر التالية
- هل تشترط اعتماد جهة العمل للحصول علي قرض أو تمويل ؟
- هذا الشرط ليس إلزامي ويمكن الحصول علي التمويل بدون توافره.
- كيف يمكن التواصل مع خدمة عملاء إمكان ؟
- أولاً عن طريق الرقم المجاني 8001240251
- أو من خلال حساب خدمة عملاء إمكان في تويتر @Emkancare_sa
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