نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل فورى من بنك التنمية الاجتماعية 1444 100 الف ريال بدون رسوم ادارية سداد حتى 5 سنوات في المقال التالي
خطوات وشروط الحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية لعام 1444هـ، حيث وفّر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تمويل أسرة سريع يتميز بالعديد من المميزات التي تجعله منفردًا عن التمويلات الأخرى وأهم شرط من شروطه أن تكون الأسرة مستحقة فعلًا ويتوافر بها جميع شروط استحقاق القرض كما أن القرض يخضع لجميع شروط الشريعة الإسلامية من حيث الفوائد ووجود أي شبهة ربا.
كيفية احتساب قيمة تمويل الأسرة من بنك التنمية 1444هـ
يمكنك احتساب قيمة تمويل الأسرة المقدم من بنك التنمية الاجتماعية السعودية عبر اتباع الخطوات التالية:-
- تصل قيمة قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية إلى حوالي 100 ألف ريال سعودي.
- تصل مدة سداد أقساط التمويل إلى خمس سنوات أي حوالي 60 شهر.
- يتم الحصول على التمويل بدون أي رسوم إدارية يتم دفعها.
- كما أنه قرض بدون فوائد من منتجات التمويل الاجتماعي المقدم من بنك التسليف.
- يتم احتساب قيمة القرض عبر المعادلة:-القسط الشهري من قرض الأسرة = قيمة القرض الذي ترغب في الحصول عليه \ عدد الأشهر الخاصة بالتمويل.
- يتم احتساب عدد الأشهر من خلال (عدد السنوات مضروبًا في 12).
شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية
هناك بعض الشروط الذي يجب أن تكون متوفرة في الأسرة حتى تكون مستحقة إلى القرض والتي تتمثل في كل مما يلي:-
- عمر الشخص المتقدم يجب ألا يزيد عن 70 عام لأن عمر السبعين هو الحد الأدنى لسداد الأقساط.
- يجب أن يكون المتقدم أو الأسرة التي ترغب في الحصول على القرض لديه سجل ائتماني سليم وغير منتهي الصلاحية.
- الدخل الشهر للأسرة كمجمل بكل أفرادها يجب ألا يزيد عن 14 ألف و500 ريال سعودي.
- نصيب كل فرد من أفراد الأسرة شهريًا يجب ألا يزيد عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.
- إذا كان المتقدمة على تمويل الأسرة مرأة فيجب أن تكون إما مطلقة أو أرملة أو هجرها زوجها والتي تقوم بإعالة طفل على الأقل.
- وأهم هذه الشروط أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.
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