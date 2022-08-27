إن استخراج العنوان الوطني من خلال بوابة نفاذ من الخدمات الإلكترونية الموفرة من خلال منصة نفاذ في المملكة السعودية، وهي خدمة مجانية أصبحت متاحة لكافة مواطني المملكة، ولذلك نحن سنساعدكم في معرفة طريقة الاستفادة من تلك الخدمة واستخدامها وطباعة العنوان الوطني ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم كيفية استخراج العنوان الوطني عبر نفاذ الوطني الموحد 1444.

استخراج العنوان الوطني عبر النفاذ الوطني الموحد 1444

تستطيع أن تقوم باستخراج العنوان الوطني من خلال بوابة نفاذ الموحد إلكترونياً، وهذا يكون من خلال الاتباع لبعض الخطوات المحددة لهذا الأمر وهي كالآتي:

أولاً تدخل لبوابة نفاذ الوطني الموحد مباشرة.

تدخل بعد ذلك رقم بطاقة الأحوال وبإمكانك استخدام رقم الإقامة.

تضغط على خانة تسجيل الدخول.

تدخل لمزودي الخدمات.

تختار خدمات البريد الإلكتروني ومن بعدها العنوان الوطني.

طريقة تعديل العنوان الوطني

تستطيع أن تقوم بتعديل بيانات العنوان الوطني إلكترونياً، وهذا يكون من خلال الاتباع للخطوات التالية:

تتوجه لموقع العنوان الوطني.

تضغط على خانة طلب إثبات العنوان أو حتى تعديله.

تدخل البيانات التي يتم طلبها والخاصة بتسجيل الدخول.

تقوم بإدخال جميع معلومات المنزل بالإضافة لمعلومات الموقع والملخص.

يظهر الحي بخريطة جوجل حتى تختار المنزل وتضغط فوق مربع المنزل.

يمكنك أن تحدد عنوان المنزل من خلال الجوال.

وتفتح إعدادات الموقع والنظام يحدد الشخص المستفيد من الخدمة.

طباعة العنوان الوطني

حتى تستطيع أن تطبع العنوان الوطني إلكترونياً فلقد تم تحديد بعض الخطوات التي تكون لازمة لقيام الشخص بذلك وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تتوجه لموقع العنوان الوطني مباشرة.

تختار بعد ذلك تسجيل الأفراد.

تضغط على خانة عنوان المسجل.

تدخل رقم الهوية.

تكتب رقم الجوال.

تتحقق من الهوية عبر إدخال الكود الخاص بالتحقق لرقم الجوال.

تدخل للعنوان الوطني وتضغط فوق طباعة التفاصيل.

تضغط بعدها على كلمة حفظ بصيغة pdf.

تختار مكان التخزين.

إضافة الأفراد للعنوان الوطني

تستطيع أن تضيف أفراد للعنوان الوطني بالمملكة السعودية من خلال الاتباع للخطوات الآتية: