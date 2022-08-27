نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط اصدار جواز سفر للاطفال في السعودية في المقال التالي
إن وزارة الداخلية أتاحت خدمات متعددة ومن ضمن تلك الخدمات هو استخراج جواز سفر للأطفال بالسعودية، ولذلك فالجميع يبحثوا عن طريقة إصدار الجواز والشروط اللازمة لذلك ويبحثوا عن إجابات لكافة الأسئلة التي تدور في بالهم، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم شروط اصدار جواز سفر للاطفال في السعودية.
شروط اصدار جواز سفر للاطفال في السعودية
وزارة الداخلية أتاحت خدمة لإصدار جواز لهؤلاء الأفراد الذين تقل أعمارهم على 12 عاماً، ولا يوجد لهم بصمة مسجلة بالنظام في الوزارة، فبامكان ولي الأمر استخدام خدمة الإصدار لجواز السفر إلى أبنائه، ولكن لابد من توفر الشروط اللازمة لهذا الأمر وهي كالآتي:
- أن يكون ولي الأمر له عنوان خاص به مسجل بنظام البريد السعودي لإرسال الجواز عليه.
- إن كان عمر الطفل يقل عن 12 عاماً يصدر له جواز خمس سنوات فقط.
- عدم الإصدار لبطاقة هوية وطنية للطفلة.
- الدفع برسوم الإصدار للجواز بالشكل المتناسب مع صلاحيته، والتي تكون عادة حوالي 300 ريال.
- تواجد الطفل بالسعودية الذي ترغب فيه إصدار جواز له.
- ألا يكون الطفل المراد إخراج الجواز له لديه جواز سفر وضرورة كونه على قيد الحياة.
كيفية إصدار جواز السفر للأطفال
يستطيع مواطني المملكة السعودية القيام بإصدار جواز لأبنائهم الصغار الذين تقل أعمارهم عن 12 عام بشكل إلكتروني، واتباع هذه الخطوات التالية:
- أولاً تتوجه لبوابة أبشر الإلكترونية.
- تضغط على قسم أفراد التي لونها أخضر.
- تضيف اسم المستخدم ومعه رقم الهوية.
- تكتب كلمة السر وتضغط فوق تسجيل الدخول.
- عليك بكتابة رمز التحقق الذي يتم إرساله للجوال.
- تتوجه بعد ذلك لدليل الخدمات بعد أن تقوم بتسجيل الدخول.
- تضغط فوق خدمات الجوازات المتواجد بالقائمة الجانبية.
- تدخل لقسم الخدمات الإلكترونية.
- تطلع بعدها على الخدمات الموفرة.
- تضغط فوق خدمة إصدار الجواز للطفل الذي يقل عمره عن 12 عام وليس لديه بصمه بالنظام.
- تقرأ الشروط جيداً وتطلع على كافة الرسوم التي يتم طلاب تسديدها.
- تضغط على خانة التالي.
- تحدد عدد أفراد الأسرة الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً والراغب في إصدار جواز سفر لهم.
- تضيف جميع البيانات المطلوبة وترفق الصورة الشخصية للطفل.
- تطلع على جميع الشروط والأحكام ثم توافق عليها وتنقر فوق طلب جديد.
- تضغط على خانة تأكيد.
- بعد أن توافق على الطلب يتم إرسال جواز السفر لعنوان البريد التابع لولي الأمر.
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