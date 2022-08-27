كيفية التقديم على الإسكان بالسعودية 2022

كيفية التقديم على الإسكان عبر برنامج سكني وهو أحد البرامج التي أطلقتها المملكة العربية السعودية؛ من أجل المواطنين والمواطنات السعوديات وفق شروط تم تحديدها من قبل القائمين على البرنامج التكافلي، وخلال فقراتنا القادمة سوف نلقي الضوء أيضا على خطوات وشروط التقديم على برنامج سكني.

كيفية التقديم على الاسكان

يمكن للمواطن السعودي التقديم على برنامج سكني لتلقي الدعم والفرصة للاستفادة منه من خلال الالتزام ببضع خطوات؛ خلال عملية التقديم ولمعرفة كيفية التقديم على الاسكان، واتبع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببرنامج سكني.

اختيار أيقونة تسجيل جديد لإنشاء حساب جديد.

قم بإدخال بعض البيانات مثل الاسم، رقم الهوية، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني.

خلال لحظات يتم إرسال رسالة تحتوي على كود سري خاص بحسابك.

أعد كتابة الكود في الخانة المخصصة له لتفعيل حسابك.

الضغط على استمرار.

قم بكتابة البيانات المطلوبة التي تتعلق بخدمات الوحدات السكنية.

أخيرا قم بتأكيد طريقة التواصل عبر برنامج سكني بإضافة رقم الهاتف أو بريد إلكتروني.

انتظر رسالة بالرد على طلبك المتقدم عبر البرنامج.

شروط التقديم على برنامج سكني

هناك بعض الشروط التي يتم اعتبارها عند القيام بالتسجيل عبر برنامج سكني، وتتلخص شروط التقديم فيما يلي:

أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

أن يكون مقيما داخل المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 25 عام.

يشترط ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته يمتلك وحدة سكنية عبر برامج الدعم الحكومي.

في حالة أن يكون المتقدم رجل يشترط أن يكون زوجا أو أب.

وإذا كان المتقدم سيدة يشترط أن تكون زوجة أو أم.

يتاح للأرملة والمطلقة التقديم على برنامج سكني بعد مضي عامين على الأقل على طلاقها أو وفاة زوجها.

يمكن للإخوة التقدم بطلب وحدة سكنية عبر البرنامج في حالة وفاة الأب.

كما سبق وتقدمنا بالذكر حول كيفية التقديم على الإسكان عبر برنامج سكني، والذي أطلقته المملكة العربية السعودية للمواطنين بهدف زيادة التكافل بين أبناء المملكة ووصول المساعدات لمستحقيها، وذلك عبر رعاية من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.