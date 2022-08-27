“حساب المواطن” عقد الإيجار الموحد شرط كي لا يحرم المستفيد من أهلية الدعم 1444

أعلن برنامج حساب المواطن الإلكتروني اليوم عبر صفحته على تويتر عن شرط وجود عقد الإيجار الموحد ، ويكون ساري الصلاحية بمنصة إيجار، حتى لا يتم حرمان الفرد المستقل من أهلية الدعم، حيث يختار المستفيد الفرد المستقل عند التسجيل بالبرنامج عقد إيجار كإثبات للسكن المنفصل، ويقوم البرنامج بالتحقق من البيانات دوريًا ففي حال اكتشاف عدم وجود عقد الإيجار المرفق بالبيانات تصبح حالة المستفيد غير مؤهل للدعم، وقد جاءت نص التغريدة عبر تويتر كالتالي:

“في حال كان المستفيد فرد مستقل وتم اختيار نوع المرفق عقد إيجار موحد سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار، ويتم التحقق من البيانات بشكل دوري، وفي حال عدم وجود عقد إيجار ساري الصلاحية باسم المتقدم بالطلب ستصبح حالة الأهلية غير مؤهل”.

من هو الفرد المستقل مستحق دعم حساب المواطن 2022-2023 وما هو عقد الإيجار الموحد؟

بالإضافة لما سبق ذكره فإن الفرد المستقل وفق ما حدده برنامج حساب مواطن في وقت سابق هو كل فرد يبلغ من العمر 18 عام فيما أعلى، وله مكان إقامة منفصل أي سكن مستقل وله نفقته الخاصة به، ويشمل المواطن سواء ذكر أو أنثى وينطبق الوصف على الأرمل والأعزب والمطلق، ولا يعول وليس له تابعين، كذلك يعرف الفرد المستقل في السكن أي أن يمتلك المستفيد عقد الإيجار الموحد الإلكتروني باسمه موثق من منصة إيجار، أو صك ملكية السكن المقيم به، ويكون مثبت به كونه سكن حكومي أو خاص بالجامعة أو خاص بالكليات العسكرية أو أحد المعاهد العسكرية أو سكن خاص.

حساب المواطن ضوابط صرف الدعم للفرد المستقل ١٤٤٤هـ

في نفس السياق السابق ذكره فقد أوضح برنامج حساب المواطن في وقت سابق أن ضوابط صرف الدعم للفرد المستقل تخضع لحساب حاسبة الدعم التقديرية، بعد أن يتم احتساب مجموع دخله، وبإمكان المستقل معرفة قيمة الاستحقاق من خلال الخطوات التالية: