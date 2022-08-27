نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور للشهر الجاري 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الدفعة القادمة وفقًا للمواعيد الجديدة المعلن عنها رسميًا من قبل منظمة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، حيث أن الضمان الاجتماعي واحد من أهم برامج الدعم في السعودية والذي يتمثل في تقديم مبالغ مالية لمساعدة المحتاجين لعيش حياة كريمة.

رابط الاستعلام على الضمان الاجتماعي

يتم الاستعلام على مختلف تفاصيل الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني، يتم هذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي، ومن ثم يتم اتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول على الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي مباشرة.

إضافة مختلف البيانات المطلوبة مثل رقم السجل ورمز التحقق.

اضغط على “عرض” وسوف يتم إظهار مختلف البيانات لك.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1444

لقد تم تحديد شروط محددة للاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي الجديد، والتي يتم من خلالها تحديد مدى استحقاق المستفيد للدعم، وبالتالي فإنه سوف يتم تقديم الدعم لجميع الفئات المستحقة له، وتتمثل شروط الضمان الاجتماعي في الآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة قبل عام من التقديم للحصول على دعم الضمان الاجتماعي.

يجب أن يكون الدخل الشهري للمستفيد أقل من الحد المانع وهو 1100 لرب الأسرة، و 550 لكل تابع في الأسرة.

لا يجب أن يكون المتقدم مقيم في أحد دور الإيواء التابع للحكومة في السعودية.

إذا كان قادرًا على العمل فيجب عليه الالتزام بمختلف برامج التوظيف والتدريب التابعة للدولة.

يجب الالتزام بخطط التأهيل والتعليم والصحة المحددة من قبل الموارد البشرية.

لا يجب أن يكون مالك لأي أصول ذات قيمة عالية.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

لقد تم تحديد موعد محدد لإيداع رواتب الضمان الاجتماعي في السعودية المطور والقديم، على أن يتم الإيداع في الأول من كل شهر ميلادي، وذلك للتسهيل على المستفيدين من الدعم، وبالتالي فإن موعد إيداع الدفعة القادمة في 1 سبتمبر 2022 وبالتالي فإنه لم يتبقى سوى أربع أيام فقط على إيداع الدفعة القادمة في حسابات المستفيدين من الدعم.

إن الضمان الاجتماعي لقد تم تطويره ليصبح الضمان الاجتماعي المطور، والهدف من ذلك أن يتم مساعدة فئات أكثر في الاستفادة من دعم الضمان، وبالتالي فإنه سوف يتم تقديم الدعم إلى جميع المستفيدين منه في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والذين تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها رسميًا.