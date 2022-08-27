نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن دعم ريف للأسر المنتجة وموعد استحقاق الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن دعم ريف للمواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية بأبسط الإجراءات، فهذا البرنامج هو حكومي ويتم توفير لجميع الأسر المنتجة والعاطلين عن العمل ويبحثون عن وظيفة تساعدهم على المعيشة، كما أنه من أهم شروط برنامج ريف هو أن يكون المواطن غير عامل في وظيفة ما حكومية أو وظيفة بالقطاع الخاص، ولا يوجد لديه سجل تجاري، كما أنه أوضح بأن يجب أن لا يتخطى الدخل الشهري عن 6000 ريال لجميع السعوديين من النساء أو المتقاعدين أو من بدون وظيفة، ويمكنك الاستعلام عن دعم ريف ومتى يتم نزوله.

برنامج دعم ريف

برنامج ريف هو برنامج سعودي يهدف إلى بناء التنمية الاقتصادية وتقوية العمل الحر، شروط دعم ريف، وحصول كل فرد على الاستقلال والعمل بالمجال المهني الذي يريده ويمتهنه، فكل مواطن يمتهن مهنة حرفية أو زراعية لإنتاج العسل أو البن أو زراعة الورود وإنتاج الفواكه فيمكنه التقديم لطلب دعم ريف بمبلغ 54 ألف ريال خلال السنة، ويتم تقسيهم كل شهر بنسبة 10% من القيمة الإجمالية للسنة أي ما يعادل 4,500 شهرياً للفرد، ويجب أن يعمل صاحب الدعم بيده في العمل وهذا أيضاً يعد من أهم الشروط التي أعلن عنها البرنامج.

وثيقة العمل الحر

هي وثيقة تصدر مجانا من خلال بنك التنمية الاجتماعية لمنصة العمل الحر، والتي يتم صدورها مجانا لجميع السعوديين والسعوديات، خطوات إصدار وثيقة العمل الحر، وهي توفر لك حساب بنكي خاص باسمك، وهذا يساعدكم في إجراءات عديدة، وهي من ضمن الأوراق المطلوبة لتحصل على دعم ريف، وهي مجانية وبدون أي رسوم فقط سوف تقوم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للعمل الحر لإصدار وثيقة العمل الحر، كما أنه تصدر أيضاً لتحصل على التمويل النقدي أو التمويل العيني لبنك التنمية الاجتماعية للتمويل الاجتماعي بمبلغ 120 ألف ريال للنقدي و 150 ألف ريال للعيني.

موعد استحقاق دعم ريف

يتم إرسال ممثل للجمعية المعتمدة لقطاع ريف حتى يتأكد من المشروع الخاص بك، موعد صرف دعم ريف، ويستمر العمل للتحقق من الأهلية لمدة شهرين متتاليين ويتم صرف مبلغ الدعم بأثر رجعي فور الموافقة على التمويل، ويتم الاستعلام عن الدعم من خلال الموقع الإلكتروني بعد التسجيل والدخول واختيار الاستعلام عن القطاع الذي قمت بالتسجيل به لأي من القطاعات المدعومة بدعم ريف، وتستفيد من الدعم بإجراءات سهلة وبسيطة، وموعد استحقاق الدعم في بداية الشهر الميلادي ويستمر حتى اليوم السابع من الشهر.

دعم الأسر المنتجة من بنك التنمية الاجتماعية

يصلح للأسر المنتجة أن تحصل على دعم من بنك التنمية ولكن يجب أن تتوافر بك الشروط المطلوبة، وهي تقديم شهادة للأسر المنتجة، وأن يكون عمر المتقدم لطلب الدعم بمبلغ 50 ألف ريال لا يقل عن 18 عاما ولا يتخطى 65 عاما، ويوجد سجل تجاري باسم المستفيد، ولا يتخطى الدخل الشهري عن 10 ألف ريال، وذلك لدعم الأسر المنتجة ولكنه دعم مسترد على فترة سداد تصل إلى ثلاثة سنوات.