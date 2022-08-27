رسوم تجديد رخصة القيادة المنتهية 1444 وشروط تجديد الرخصة

رسوم تجديد رخصة القيادة المنتهية الذى يهتم به أصحاب السيارات حتى لا يتعرضوا لغرامة التأخير وذلك بدفعها وفقا لشروط تجديد الرخصة، في حالة التخلف عن تجديد الرخصة لمدة تتخطى الثلاث سنوات سيتم إلغاء الرخصة بشكل نهائي وحينها سيحتاج السائق إلى استخراج رخصة القيادة من جديد، وتهتم المملكة بكل ما يخص المرور من مخالفات وتجديد الرخصة وميعاد الانتهاء وكذلك تحديد قيمة الرسوم المقررة، ويحق لصاحب الرخصة تجديدها في خلال فترة السماح من بعد انتهائها ومدتها 60 يوم وذلك تجنبا للوقوع في غرامة تأخير وفي حالة تخلف صاحب الرخصة عن فترة الصلاحية يتعين عليه تسديد الغرامة المستحقة وقيمتها 100 ريال سعودي، وأكد المرور السعودي، أن تجديد رخصة القيادة يلزمه كشف طبي، مشيرًا إلى أن مدة صلاحية الكشف هي أسبوع واحد فقط، ويخضع المواطنين السعوديين للفحص الطبي لاستخراج أو تجديد رخصة القيادة، حيث يمكنك التوجه إلى إحدى المراكز الصحية المسجلة علي منصة أبشر.

رسوم تجديد رخصة القيادة المنتهية

تجديد رخصة القيادة لمدة سنة واحدة 40 ريال سعودي. رسوم تجديد رخصة القيادة لمدة سنتين 80 ريال سعودي. قيمة التجديد لمدة 5 سنوات 200 ريال سعودي. وتقدر رسوم تجديد رخصة القيادة المنتهية بحوالي أربعمائة ريال سعودي.

شروط تجديد رخصة القيادة 1444

ينبغي أن تكون الرخصة منتهية ليتمكن صاحبها من تجديدها أو أوشكت على الانتهاء بمدة أقصاها 180 يوم. يجب علي المواطنين الخضوع للفحص الطبي لقياس مستوي النظر واللياقة البدنية. أن يكون للمواطن ملف علي منصة أبشر مسجل به صورة وبصمة. يشترط تسديد المخالفات المرورية المستحقة. أن تكون بطاقة الهوية التي يمتلكها صاحب الرخصة سارية المفعول.

طريقة سداد رسوم تجديد رخصة القيادة