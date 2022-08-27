نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد رخصة القيادة المنتهية 1444 وشروط تجديد الرخصة في المقال التالي
رسوم تجديد رخصة القيادة المنتهية الذى يهتم به أصحاب السيارات حتى لا يتعرضوا لغرامة التأخير وذلك بدفعها وفقا لشروط تجديد الرخصة، في حالة التخلف عن تجديد الرخصة لمدة تتخطى الثلاث سنوات سيتم إلغاء الرخصة بشكل نهائي وحينها سيحتاج السائق إلى استخراج رخصة القيادة من جديد، وتهتم المملكة بكل ما يخص المرور من مخالفات وتجديد الرخصة وميعاد الانتهاء وكذلك تحديد قيمة الرسوم المقررة، ويحق لصاحب الرخصة تجديدها في خلال فترة السماح من بعد انتهائها ومدتها 60 يوم وذلك تجنبا للوقوع في غرامة تأخير وفي حالة تخلف صاحب الرخصة عن فترة الصلاحية يتعين عليه تسديد الغرامة المستحقة وقيمتها 100 ريال سعودي، وأكد المرور السعودي، أن تجديد رخصة القيادة يلزمه كشف طبي، مشيرًا إلى أن مدة صلاحية الكشف هي أسبوع واحد فقط، ويخضع المواطنين السعوديين للفحص الطبي لاستخراج أو تجديد رخصة القيادة، حيث يمكنك التوجه إلى إحدى المراكز الصحية المسجلة علي منصة أبشر.
رسوم تجديد رخصة القيادة المنتهية
- تجديد رخصة القيادة لمدة سنة واحدة 40 ريال سعودي.
- رسوم تجديد رخصة القيادة لمدة سنتين 80 ريال سعودي.
- قيمة التجديد لمدة 5 سنوات 200 ريال سعودي.
- وتقدر رسوم تجديد رخصة القيادة المنتهية بحوالي أربعمائة ريال سعودي.
شروط تجديد رخصة القيادة 1444
- ينبغي أن تكون الرخصة منتهية ليتمكن صاحبها من تجديدها أو أوشكت على الانتهاء بمدة أقصاها 180 يوم.
- يجب علي المواطنين الخضوع للفحص الطبي لقياس مستوي النظر واللياقة البدنية.
- أن يكون للمواطن ملف علي منصة أبشر مسجل به صورة وبصمة.
- يشترط تسديد المخالفات المرورية المستحقة.
- أن تكون بطاقة الهوية التي يمتلكها صاحب الرخصة سارية المفعول.
طريقة سداد رسوم تجديد رخصة القيادة
- الدخول الى الموقع الرسمي لبنك الراجحي.
- يتم تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي في البنك ويتم الضغط على خيار المدفوعات الحكومية.
- ثم الضغط على أيقونة رخص القيادة.
- تحديد نوع العملية المراد إجرائها بالضغط على دفع.
- بعد ذلك تحديد نوع الطلب بالضغط على تجديد رخصة القيادة وإدخال رقم الهوية الوطنية.
- تحديد نوع الرخصة بين خصوصي أو أجرة أو نقل.
- تحديد فترة تجديد الرخصة وإدخال رقم الحساب المراد السداد من خلاله ثم يتم الضغط على استمرار.
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