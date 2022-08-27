تقديم حرس الحدود 1444 شروط القبول والتسجيل في وظائف حرس الحدود المؤقتة للرجال عبر منصة أبشر jobs.sa

تقديم حرس الحدود 1444 ، أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم والقبول في وظائف حرس الحدود المؤقتة بمسمى (محاسب) عن طريق التعاقد لكافة مواطني المملكة (رجال) من حملة شهادة البكالوريوس، علما أن التسجيل في الوظيفة يكون عبر المنصة الإلكترونية أبشر للتوظيف https://jobs.sa/ ، كما أكدت المديرية أنه عملية التقديم تكون بداية من يوم الثلاثاء القادم من شهر صفر القادم هـ الموافق لـ 30 أغسطس 2022 على أن حتى يوم الخميس 1444/2/5هـ الموافق لـ 1 سبتمبر الحالي. وحاليا يعرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عمليات بحث مكثفة عن الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها التقديم على وظائف حرس الحدود للرجال وهو ما سنتعرف عليه بشكل مفصل ودقيق في الأسطر التالية من هذا المقال.

تقديم حرس الحدود 1444

بعدما أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن أماكن التوظيف الخاصة بالمتقدمين على الوظائف المؤقتة (محاسب) في كل من منطقة عسير، تبوك، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، نجران، الحدود الشمالية. أتاحت المديرية العامة طريقة يمكن من خلالها لكافة مواطني المملكة من الرجال التسجيل على وظائف حرس الحدود، وجاءت خطوات التسجيل مبينة على النحو التالي:

أول خطوة يجب عليك القيام بها وهي الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف

الخطوة الثانية اضغط بشكل مباشر على الشروط والأحكام الخاصة بالوظيفة، ثم النقر على خيار متابعة.

ثم تأتي الخطة الثالثة وتتمثل في كتابة كافة المعلومات من ضمنها: اسم ورقم مقدم الطلب، تاريخ ومكان الميلاد. رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الوظيفة المتقدم إليها. المؤهلات العلمية المتحصل عليها، تاريخ التخصص والتخرج، عدد سنوات الخبرة والدورات التدريبية. إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة، الهوية الوطنية

في الخطوة الرابعة يجب عليك كتابة رمز التحقق، ثم النقر على عبارة إرسال.

يمكنك كذلك الاطلاع على الفيديو أدناه والذي يوضح خطوات التسجيل بشكل واضح.

شروط التقديم على وظائف حرس الحدود 1444

في إطار تطوير وتحديث المنظومة الأمنية في المملكة العربية السعودية أعلنت المديرة العامة لحرس الحدود عن شروط جديدة يجب أن تتوفر في كل فرد يود الالتحاق بقوات حرس الحدود للرجال وجاءت هذه الشروط مبينة على النحو التالي:

أول شرط وهو الجنسية السعودية. يتم استثناء من كان مقيم مع والديه خلال فترة الخدمة خارج المملكة.

امتلاك هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية

حسن السيرة والسلوك والأخلاق الطيبة

أن يكون سجل المرشح خاليًا من القضايا المخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل علمي مناسب للوظيفة. وفي حال كانت الشهادة العلمية من خارج السعودية فيتم معادلتها والتصديق عليها.

يجب أن لا يكون متزوج من زوجة أجنبية.

اجتياز جميع اختبارات القبول الخاصة بالمديرية بنجاح.

طول المتقدم ووزنه متناسبان

علاوة على ذلك شرحت المديرية العامة لحرس الحدود مهام مستخدميها وفق اللائحة التنفيذية الخاصة بحرس الحدود والتي جاءت مبينة على النحو التالي: توفير الحماية للحدود البرية والبحرية والجوية للمملكة العربية السعودية، كذلك مكافحة محاولات التهريب والتسلسل من داخل وخارج السعودية، بالإضافة إلى تبليغ الجهات المسؤولة عن أي حركة غريبة تحدث على الحدود، وتقديم يد العون والمساعدة للتجار والصيادين والمشاركة في عمليات الإنقاذ إذا تطلب الأمر ذلك، كذلك إرشاد التائهون في المناطق البرية للوصول إلى طريقهم الصحيح، ورصد كل ما يحدث في الحدود البرية والبحرية، وضمان الأمن والحماية للموانئ والمرافئ البحرية. كل هذه المهام يقوم بها كل من يرغب في تقديم حرس الحدود 1444.