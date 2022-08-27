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عمر شويل - جدة أسعار تذاكر النقل الجماعي الجديدة من الرياض إلى جده1444 وطريقة الحجز، إن الشركة السعودية للنقل الجماعي والمعروفة باسم (سابتكو) تعد من اهم الشركات داخل المملكة العربية السعودية وتساهم بشكل كبير في النقل الجماعي للمواطنين في جميع محافظات المملكة، لقد تم تأسيس هذه الشركة عام 1399هـ ويصل راس مالها ما يقرب من مليار ريال سعودي، وتقوم هذه الشركة بإطلاق الكثير من الحافلات على شبكة الطرق العامة داخل المدن لنقل الركاب.

في بداية الأمر كان تشغيل الشركة بدا من العاصمة السعودية الرياض ومع تقدم الوقت والزمن والحاجة إلى هذه الخدمة تم امتداد عمل الشركة إلى عدد من المناطق داخل المملكة ومنها مكه المكرمة، جده، المدينة المنورة، الطائف، الجبيل، الدمام، وغيرها، ومن هنا يريد الكثير من المواطنين التعرف على أسعار تذاكر النقل الجماعي داخل وخارج المملكة، وذلك من الأمور الهامة التي ينبغي التعرف عليها عند الحاجة إلى السفر.

أسعار تذاكر النقل الجماعي من الرياض إلى جده

قامت شركة النقل الجماعي والمعروفة كما ذكرنا باسم سابتكو بتوضيح أسعار رحلاتها الداخلية من الرياض إلى جده، وتتميز هذه الشركة بانها تقدم افضل أسعار تذاكر مخفضة وتستخدم أيضا افضل الحافلات على اعلي مستوى من التطور، بالإضافة أيضا إلى سهولة الوصول إلى المحطات الخاصة بها والتي تغطى جميع أنحاء المملكة، وفى السطور القادمة سوف نوضح أسعار تذاكر النقل الجماعي والتي جاءت كالآتي:

تذكرت الرحلة من الرياض إلى جده يكون تكلفتاها تصل ما بين 219 إلى 225 ريال وذلك ثمن تذكره واحده للفرد.

رحلة السفر من الرياض إلى جده تكون تكلفتها 208 ريال وتكون بشكل مباشر، ومن السهل الحجز عن طريق الموقع الخاص بالشركة.

الرحلات من الرياض إلى تبوك تصل قيمتها إلى 283 ريال سعودي.

رحلات الانتقال من جده إلى تبوك بقيمة 225 ريال والتذاكر الثنائية بقيمة 450 ريال.

ينال ذوى الهمم أسعار خاصه ومخفضه.

يقوم المسافر بحمل أشياؤه الخاصة بوزن يصل إلى 70كجم بدون دفع أي رسوم.

حجز تذاكر النقل الجماعي عن طريق سابتكو

قامت شركة النقل الجماعي بتيسير سهولة الحجز للمواطنين، وذلك من اجل راحة المواطن السعودي وعدم الذهاب إلى مقر الشركة ليقوم بالحجز وإضاعة الوقت وبذل الكثير من الجهد، وهذا من خلال الموقع الرسمي الذي قامت الشركة بإطلاقه، واليكم طريقة الحجز كالآتي:

أولا الدخول على المنصة الرسمية لشركة سابتكو.

قم بالتوجه إلى نظام الحجز لتحديد نوع الرحلة.

عليك بعد ذلك كتابة المكان الذي تود الإقلاع منه ومنطقة الوصول وعدد الركاب.

اختيار الرحلة المناسبة لك ومن ثم الضغط على حجز.

خطوات معرفة سعر تذكرة النقل الجماعي

لقد أتاحت الشركة العديد من الخدمات الإلكترونية من اجل معرفة سعر تذكرة الرحلة، وبناءا عليه يتم تحديد سعر التذكرة المناسبة من قبل الفرد الذي يود الرحلة، ويمكنك الحصول عليه من خلال الخطوات الآتية:

أولا الدخول إلى موقع سابتكو.

قم بتحديد مكانك ومكان الوصول وتوقيت المغادرة.

سوف يظهر لك كافة الرحلات بكافة الأسعار.

قم بتحديد السعر المناسب لك من أسعار الرحلات الظاهرة أمامك.

الضغط على تأكيد الحجز عند الانتهاء من اختيار الرحلة.

معرفة تذكرة النقل الجماعي في المدن الداخلية

لقد قامت الشركة بتحديد أسعار النقل الجماعي الداخلي بداخل المحافظات، والتي تكون فد حدود 20 ريال سعودي ويتم رفع السعر بناءا على المسافة التي سيتم قطعها، ويمكن تحديد السعر عن طريق الخطوات الآتية: