الحصول على تمويل الشخصي من البنك الأهلي السعودي بدون راتب

يعتبر البنك من أهم وأشهر البنوك في الوجود الذي يقدم العديد من الخدمات المالية للمواطنين والمقيمين، ومن أهم القروض التي يقدمها “التمويل الشخصي بدون راتب للبنك الأهلي”، والذي يتم الحصول عليه في مجموعة من الشروط والضوابط اللازمة من أجل الحصول على القرض بكل سهولة، وفي السطور التالية نوضح لكم كل هذه الشروط والخطوات التي يجب اتباعها من أجل الحصول على القرض.

شروط الحصول على قرض شخصي من البنك الأهلي السعودي

في البداية، يجب أن يكون العميل موظفًا في القطاع العام أو الخاص.

أيضا، يجب ألا يقل الراتب عن 3000 ريال، و 4000 ريال للعمال الأجانب.

يجب ألا تقل مدة التوظيف للسعوديين عن شهر واحد ولغير السعوديين 3 أشهر على الأقل.

أن يتراوح عمر المتقدمين أيضًا بين 18 و 60 عامًا في وقت سداد القسط النهائي.

يجب عليك أيضًا تلبية الشروط التي يطلبها البنك من العميل.

مزايا البنك الأهلي السعودي

هناك العديد من الفوائد التي يمكن التمتع بها من خلال تلقي الأموال:-

إحدى الفوائد الأكثر شيوعًا هي خصم الرسوم إذا تم السداد في غضون 6 أشهر.

في حالة العجز، يتم التنازل عن الأقساط الشهرية.

يوجد أيضًا معدل عمولة منخفض للمدفوعات على مدى 6 أشهر أو أكثر.

واحدة من أهم مزايا جمع التبرعات هي بساطة الإجراء.

فوائد الإقراض عبر الإنترنت

يجب أن تعلم أن الصناديق متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما يمكن للعميل استلام مبلغ القرض دون الاتصال بالبنك.

لا توجد مستندات مطلوبة للحصول على قرض.

تتراوح الأموال المعروضة من 5000 ريال إلى 1500000 ريال.

يمكن سداد الأموال في غضون 60 شهرًا.

تتوفر خدمة السداد المبكر.

يمكنك أيضًا التسجيل في التأمين التكافلي على الموت.

لا توجد رسوم إدارية مطلوبة.

الحصول على التمويل الشخصي البنك الأهلي السعودي

يمكنك فتح حسابك الخاص إلكترونياً دون الذهاب إلى فرع البنك، لكن هذا يتطلب بعض الشروط، بما في ذلك شروط هذه الخدمة:-