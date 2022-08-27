عاجل موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر صفر من hrsd.gov.sa وزارة الموراد والتنمية الاجتماعية

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 الذي يدور حوله البحث من قبل العديد من الأسر السعودية التي ترغب بالاستفادة من تلك المستحقات التي تعمل حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الموارد والتنمية البشرية الاجتماعية على توفيرها أمام المواطنين على شكل نستعرضه وننقله مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444

اعلنت وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بشكل مؤخرا على نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد الذي تم إطلاق امكانية التسجيل عليه بداية من شهر نوفمبر الماضي ليصبح على غرار هذا الامر احدي اقوي واهم البرامج التي تعمل على مساعدة المواطنين على الحصول على دعم إضافي بشكل وبصورة شهرية، حيث فى بداية كل شهر ميلادي تعمل وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية على إيداع مستحقات المواطنين الشهرية فى تلك المساعدات ، على ان يتزايد ويتابع عشرات الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية جميع التفاصيل المتعلقة حول تلك المساعدات، لتعلق مؤخر وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية على موعد صرف الدفعة القادمة من مستحقات الضمان الاجتماعي المطور المقرر على ان يتم صرفها بداية من يوم الخميس المقبل الذي يوافق 1 سبتمبر فى جميع وكافة انحاء المملكة العربية السعودية، على ان تأكد وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية على ان تلك المساعدات ستكون فقط أمام من تنطبق عليهم المعايير والشروط المطلوبة

شروط الضمان الاجتماعي المطور

تحدد وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بعض من الشروط والضوابط التي من خلالها تسعى وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية على توصيل جميع المستحقات الى الأسر التي تستحق الحصول على دعم ومساعدات الضمان الاجتماعي المطور التي من ضمنها ان يكون راتب المتقدم على تلك المساعدات لا يتجاوز الحد الادني المطلوب لصرف تلك المستحقات وان لا يمتلك المتقدم على تلك المساعدات اي ملك سواء عقارياً أو تجارياً أو غيرها من الضوابط والشروط التي تحددها وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية للتسجيل على تلك المساعدات التي سيستمر العمل فيه بموجب تصريحات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل بعدما تم فتح ابواب التسجيل على تلك المساعدات بداية من شهر نوفمبر الماضي