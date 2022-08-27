نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ضمانات 50,000 ريال اونلاين ودون اشتراط جهة العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم المزايا التي يبحث عنها المواطن السعودي عند البحث عن منتج تمويلي بتقنيات عالية وأيضاً يتناسب مع متطلبات العميل هو أن يكون التمويل لا يحتاج إلى ضمانات كثيرة فمن خلال مقالنا سوف نتحدث عن إحدى تلك العروض التمويلية فتوفر شركة إمكان للتمويل تمويل شخصي اونلاين لا يحتاج إلى أى وقت كما لا يحتاج إلى كفيل أو تحويل للراتب الشهري عند التقديم.

بدون ضمانات 50,000 ريال اونلاين لدى شركة إمكان

من بين المنتجات التمويلية للأفراد والتى تقدمها شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية التمويل الشخصي المصغر والذى يتميز بأنه قيمة التمويل تبدأ من2000 ريال سعودي وربما تصل قيمة إلى 50,000 ريال وقد تم تصميم التمويل بالمميزات التالية

يتميز التمويل الشخصي المصغر من إمكان بأنه لا يشترط جهة عمل معينه عند التقديم لطلب التمويل.

كما يتميز التمويل الشخصي المصغر من إمكان بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري.

يتميز أيضاً التمويل المصغر من إمكان بأنه لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن عند التقديم.

التمويل الشخصي المصغر من إمكان يبدأ من 2000 ريال وربما يصل إلى 50 ألف ريال.

شروط التمويل المصغر لدى شركة إمكان للتمويل

القرض الشخصي المصغر لدى شركة إمكان للتمويل بالسعودية متاح دون الحاجة إلى كفيل أو تحويل للراتب الشهري ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة إمكان للتمويل بالسعودية وهي

أشترطت إمكان للتمويل أن يكون المتقدم للتمويل المصغر سعودي الجنسية.

كما اشترطت شركة إمكان للتمويل بأن يكون المتقدم لديه سجل ائتماني جيد.

اشترطت أيضاً إمكان للتمويل بأن يكون المتقدم عمره يقع بين سن 25 عام ولا يتعدى 60 عام.

حددت أيضاً شركة إمكان أن يكون الراتب الشهري للعميل المتقدم لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

خطوات طلب التمويل الشخصي المصغر لدى شركة إمكان

طلب التمويل الشخصي المصغر لدى شركة إمكان بالسعودية لا يحتاج إلى زيارة الشركة ولكن يتمكن المتقدم من طلب التمويل اونلاين من خلال الإنترنت عن طريق تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل على الهاتف كما يتم أيضاً التسجيل بالتطبيق من خلال الهاتف وأيضاً التوقيع إلكترونياً.

حاسبة التمويل الشخصي لدى شركة إمكان

تتيح شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية إمكانية معرفة قيمة القسط الشهري الواجب سداده كل شهر وذلك من خلال حاسبة التمويل الشخصي لدى شركة إمكان فيتم الدخول على رابط الموقع الإلكتروني لشركة إمكان ثم الدخول على حاسبة التمويل الشخصي وإدخال قيمة التمويل وأيضاً إدخال فترة السداد التى تناسب العميل ومن ثم تظهر الحاسبة قيمة القسط الشهري.