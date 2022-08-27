نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول المعاشات وشروط تسجيل المستجدين والاعتراضات والاستعلام عن أهلية الضمان في المقال التالي
الضمان الاجتماعي من أهم عمليات البحث من قبل السعوديين فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن نزول اهلية الضمان الاجتماعي للمستفيدين منه في مواعيد تحددها الوزارة، حيث قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذا الشهر يتم نزوله أخر الشهر الجاري أو بداية الشهري الجديد على أقصى تقدير، بالرغم من أنه لا يوجد موعد محدد يتم اعتماده الضمان الاجتماعي المطور لأهلية المتقدمين، وسوف نوضح شروط الاستحقاق بداخل المقال وكيفية التسجيل وخطوات الاستعلام وكيفية تقديم طلب الاعتراض، حيث تحظى اخبار الضمان الاجتماعي المطور باهتمام كبير ومتواصل من قبل آلاف المستفيدين في كافة أنحاء المملكة، بالإضافة للمواطنين الراغبين في التسجيل، للاستفادة من الحصول على الدعم النقدي للبرنامج الأكبر للدعم الحكومي النقدي للمواطنين والفئات الأكثر احتياجًا والعاطلين والمطلقات والعوائل وغيرهم، ويتم تنظيمه من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الشروط الواجب توافرها للحصول على الضمان الاجتماعي:
- أن يكون الشخص المستفيد ذو جنسية سعودية لا غير ومقيم بشكل دائم في المملكة.
- من الفئات المستفيدة من الدعم (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي – الأرملة – المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديين – الأيتام – الأرامل – حاملي بطاقات التنقل – الأشخاص ذوي الإعاقة).
- من الفئات المستثناه أيضاً أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.
- من الضروري عدم تواجده في أحد الدور أو المراكز الإيوائية.
- من أهم الشروط أن يكون دخل الشخص المتقدم للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش 1100 ريال لعائل الأسرة، و550 ريال لكل فرد في الأسرة.
كيفية التسجيل لاستحقاق والاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور الجديد:
- ادخل على رابط منصة الضمان المطور.
- ثم تقوم بالضغط على أيقونة “التسجيل”.
- قراءة الشروط والتعليمات بشكل جيد.
- التأكد من كتابة كافة المعلومات الخاصة بعملية التسجيل.
- الضغط على أيقونة “إرسال”.
كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور:
- ادخل على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
- ثم تقوم باختيار “برامج الدعم” الخاصة بالمستفيد.
- الضغط على “برنامج الضمان الاجتماعي”.
- تظهر بشكل تلقائي كافة المعلومات التي تتعلق بطلب الأهلية وهل يمكنك الحصول عليه أم لا.
- عرض جميع التفاصيل عن دورة الأهلية.
كيفية تقديم طلب الاعتراض:
من الجدير بالذكر فيمكن تقديم طلبات الاعتراض عبر الرابط الرسمي لـ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع ملء جميع البيانات المطلوبة، وكتابة سبب الاعتراض، مع العلم أيضًا أنه إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة، أو في حالة تأخر المستحق في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة مدة تزيد عن 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها، فيتم وقف صرف الدفعات الشهرية التي تنزل في الأول من كل شهر ميلادي، ومع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة عدم استيفاء أي شرط من الشروط الأساسية للبرنامج، فلن يتم صرف الدعم للمواطن.
الحالات التي توقف صرف معاش الضمان:
- يتوقف صرف المعاش في حالة تم إثبات أن الشخص المستحق القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.
- في حالة أن الشخص المتقدم لديه إمكانية القدرة على العمل ومتكاسل ولا يبحث عن عمل أو لم يتقدم على منصات التوظيف الرسمية.
- إذا تنازل المستحق عن المعاش.
- وفاة المستحق.
كيفية الاستعلام عن حالة الطلب:
- ادخل على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
- ثم تقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية.
- إدخال كلمة المرور بشكل صحيح
- التأكد من إدخال رمز التحقق بدقة
- الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.
- الضغط على أيقونة “الطلبات”.
- انتظر سوف يتم تحويلك إلى صفحة بها رقم الطلب، انقر على “حالة الطلب”.
- انتظر وسوف يتم عرض حالة الطلب إذا كان تم قبولك أو رفض أو تحت المراجعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد نزول المعاشات وشروط تسجيل المستجدين والاعتراضات والاستعلام عن أهلية الضمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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