شركة اليسر تقدم افضل شروط لتمويل20 الف ريال بدون كفيل وبدون رسوم

تعد شركة اليسر من أهم الشركات التي تقدم تمويلات سريعة، حيث تقدم شركة اليسر تمويلات سريعة ومتوافقة مع الاحكام والشريعة ودون الحاجة لوجود كفيل، وحرصت شركة اليسرعلى أن توفر إلى المواطنين بالسعودية الكثير من التمويلات التي تساعدهم في مختلف أمور حياتهم، وسوف نوضح شروط التمويل بداخل المقال واهم مميزاته والاوراق والمستندات المطلوب تقديمها للموافقة على التمويل ونوضح بالخطوات كيفية التقديم على التمويل ورابط الشركة ، حيث تعد شركة اليسر السُّعُودية واحدة من أفضل شركات التمويل في المملكة، كونها تقدم مجموعة رائعة من الخِدْمَات أهمها تمويل العملاء بقروض دون الحاجة لوجود كفيل و حتى دون وجود أي رسوم أخرى، بحيث يساعد العميل على تحقيق أهدافه مقابل أقساط قد تصل مدتها إلى ثلاث أعوام، وتسعي دائما شركة اليسر إلي تقديم أحدّث وأفضل برامج التمويل التي تكون مواكبة بالدرجة الأولى مع احتياجات الأفراد.

شروط التقديم للحصول على القرض العاجل من شركة اليسر:

كشفت شركة اليسر السعودية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن ضرورة توافر بعض الشروط الهامة للحصول على التمويل، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا عبر ثقفني الشروط الخاصة بالتقديم للحصول على القرض لكل من المواطنين والأشخاص المقيمين داخل السعودية، وهذه الشروط هي:

يشترط أن تكون مدة العمل التي أداها العميل في القطاع الخاص أو العام 3 أشهر كحد أدنى.

وكما يشترط أن يتراوح عمر المتقدم من 22 وحتى 60 حتى يتمكن من الحصول على القرض، أما بالنسبة للعسكريين، فيقبل حتى بعد سن التقاعد.

ويشترط أن يكون الدخل الشهر الثابت الخاص بالعميل 5000 ريال سعودي كحد أدنى عند طلب الحصول على القرض.

الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم لطلب التمويل الشخصي:

ضرورة إحضار وتقديم أصل الهوية الوطنية الخاصة المواطن السعودي وضرورة إرفاق الإقامة أو الهوية للعميل غير السعودي.

مطلوب تقديم خطاب يظهر فيه الراتب الشهري سواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص.

ومطلوب تقديم كشف خاص بالمرتب الخاص بالمتقدمين لأخر ثلاثة أشهر من العمل.

اهم مزايا التمويل السريع من شركة اليسر:

من أهم مزايا التمويل السريع من شركة اليسر إمكانية الحصول على مبلغ التمويل حوالي 20 ألف ريال سعودي للمواطن السعودي في حالة أن الأشخاص مقيمين هناك إمكانية الحصول على القرض بقيمة 10 ألاف ريال سعودي دون الاحتياج لكفيل ولا ضامن. يتوافق أحاكم الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية. طول مدة السداد للأقساط حتى ثلاث سنوات . الحصول على القرض دون كفيل. ليس له أي رسوم وتكاليف إدارية.

خطوات التقديم والحصول على تمويل من شركة اليسر: