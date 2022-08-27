توزع أسابيع الدراسة في السعودية 1444 بنظام الثلاث قصول دراسية

كشفت وزارة التعليم بالمملكة عن بدء العام الدراسي الجديد وعن توزع أسابيع الدراسة، حيث تعمل وزارة التعليم جاهدة لتقديم عام دراسي جيد، بينما اعتمدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية نظاماً دراسياً جديداً للمدارس الحكومية، حيث تنقسم السنة الدراسية إلى ثلاثة فصول أساسية ، يبدأ الفصل الأول في 28 أغسطس من العام الدراسي الجديد، وينتهي في 30 ربيع الثاني 1444، في حين يبدأ الفصل الدراسي الثالث في 20 شعبان 1444، على أن تنتهي السنة الدراسية بتاريخ 22 حزيران 2023.

توزع أسابيع الدراسة في السعودية

يبدأ الفصل الدراسي الثاني بتاريخ 10 جمادى الأول 1444 الموافق للرابع من ديسمبر 2022، ومن المقرر أن ينتهي الفصل الثاني في اليوم العاشر من شعبان الموافق ليوم “2” مارس 2023، وفيما يلي توزيع ثلاثة عشر أسبوعاً دراسياً في الفصل الدراسي الثاني:

توزيع الاسابيع الدراسية للفصل الثاني

علقت وزارة التعليم السعودية الفصول الدراسية واعتمدت التعليم الإلكتروني عبر الإنترنت مع انتشار كورونا بسنة 2020، وفي العام الدراسي الذي يليه، بدأت العودة التدريحية للمدارس الحضورية لكافة المراحل التعليمية، فيما يلي توزع أسابيع الدراسة:

بداية الأسبوع الأول: من الأول من شهر صفر إلى الخامس منه

يبدأ الأسبوع الثاني من اليوم الثامن من صفر حتى الثاني عشر من صفر.

يبدأ الأسبوع الثالث: من اليوم الخامس عشر من صفر إلى اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته.

يبدأ الأسبوع الرابع: من 22 صفر إلى السادس والعشرين منه.

يبدأ الأسبوع الخامس: من 29 صفر إلى 3 جمادى الأول.

يبدأ الأسبوع السادس: من السادس من ربيع الأول وحتى العاشر منه.

فيما يلي صورة توزع الأسابيع الدراسية:

أسابيع الدراسة للفصل الدراسي الثاني

تعد المملكة العربية السعودية من الدول التي تولي الجانب التعليمي أهمية كبيرة ، وحرصًا منها على اهتمامها الشديد، فقد قامت بدراسة فكرة إعادة تفعيل التعليم الحضوري على الرغم من استمرار وباء كورونا ، حيث اتخذت كافة الاحتياطات ضد انتشار كورونا المستجد، فيما يلي تفاصيل أسابيع الدراسة للفصل الثاني: