رابط منصة مدرستي الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية

زادت البحث والاستفسارات عن منصة مدرستي الإلكترونية المتميزة للتعليم بالمملكة العربية السعودية للطلاب والطالبات، وهذا بعد زيادة معدلات البحث عن كيفية متابعة الدروس والحضور من قبل منصة مدرستي السعودية للتعليم عن بعد، وهذا الإقبال بعد التأكد من نجاح هذه المنصة التعليمية، وتقديم كافة المميزات العديدة لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضاََ داخل السعودية، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم الهدف من إنشاء منصة مدرستي الإلكترونية المتميزة للتعليم، كيفية التسجيل في منصة مدرستي التابعة لوزارة التربية والتعليم، ولذلك نقوم بعرض مميزات منصة مدرستي الإلكترونية للتعليم عن بعد.

رابط منصة مدرستي الإلكتروني :

تم الإعلان على رابط منصة مدرستي السعودية للتعليم عن بعد برقم الهوية لجميع الطلاب والطالبات المراحل الدراسية المختلفة وأولياء الأمور أيضاََ لكي يتم التسجيل داخل منصة مدرستي الإلكترونية، ويمكن التسجيل في منصة مدرستي التابعة لوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي الإلكترونية:

يجب على المستفيد الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم بالمملكة. يجب الدخول على منصة مدرستي التعليمية. ثم بعد ذلك يجب كتابة البريد المستلم (بريد المايكروسوفت). يجب على المتقدم كتابة الرقم السري الخاص به. انقر على “تسجيل دخول المنصة”.

مميزات منصة مدرستي الإلكترونية :

يمكن على جميع المسؤولين معرفة أداء جميع المعلمين والمعلمات. تقديم بيانات بإيضاح المستوى التعليمي لجميع الطلاب والطالبات. يعرض الطالب ما تم فهمه من الدروس السابقة. يمكن على جميع أولياء أمور التلاميذ الإطلاع على الدروس المعروضة على منصة مدرستي. يمكن على جميع أولياء الأمور للتلاميذ معرفة المستوى التعليمي الخاص باولادهم.

الهدف من إنشاء منصة مدرستي الإلكترونية :

منصة مدرستي الإلكترونية للتعليم عن بعد وتتيح فرصة التواصل ما بين المعلم وبين الطالب بكل سهولة، ولذلك تهدف منصة مدرستي السعودية للتعليم أن تجعل الأنظمة الرقمية هي الأولى، لكي يتم جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضاََ معرفة كافة التفاصيل والمعلومات بأسهل الطرق إلكترونياََ، ولذلك يمكن على أولياء الأمور متابعة المستوى التعليمي الخاص بالطلاب والطالبات لكي يتم متابعتهم بشكل دائم ومستمر، وفي هذه الحالة يمكن تكوين حلقة تواصل بين المعلمين والمعلمات جميع جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضاََ.

وقد أشار إلى ذلك وزارة التعليم السعودية طلبت بطلب إدارات التعليم تزويد الإدارة العامة للتقويم، وهذا لقبول إحصاء شهري عن أعداد الطلاب والطالبات المقبولين داخل المناطق المختلفة التعليمية، وأضاف إلى ذلك أن يوجد العديد من الشروط والضوابط الضرورية التي احتوت عليها استمارة التحاق من ليس يملكون وثائق نظامية بالتعليم العام والمقيمين بصورة غير منتظمة، حيث أن هذا يتضمن كافة البيانات المطلوبة للطلاب وأولياء الأمور (جواز أو إقامة أو مشهد أو تأشيرة زيارة وهكذا) وأضاف إلى ذلك عنوان السكن والبيانات التواصل، وإضافة إلي تعهد ولي أمر الطفل الذي لا يحمل وثائق نظامية، وبناءا على ذلك يتم استخراج وثائقة الثبوتية، وهذا لكي يتم تصحيح وضعه خلال هذا العام الدراسي.