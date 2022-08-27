أبشر “الأحوال المدنية” إصدار بطاقة الهوية الوطنية للأبناء لا يلزم البصمة 1444

أعلنت الأحوال المدنية السعودية منذ قليل عن آليات إصدار بطاقة الهوية الوطنية للأبناء الذكور والإناث، وكشفت أن الأبناء من عمر 15 عام يكون إصدار الهوية الوطنية إجباري، أما الأبناء من عمر 10 سنوات وحتى 15 يكون إصدار الهوية الوطنية لهم أمر اختياري، كذلك يتم تنفيذ إصدار الهوية إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للأحوال المدنية ويتم حجز موعد يلتزم صاحب الطلب بالذهاب فيه دون تأخير، مع العلم أنه لا يلزم تسجيل بصمة الأبناء عبر جهاز أبشر، بل فقط يتم تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة، وفي التالي خطوات حجز موعد طلب إصدار بطاقة الهوية.

خطوات حجز موعد لإصدار بطاقة الهوية الوطنية السعودية 1444

في نفس السياق السابق ذكره خطوات حجز موعد بالأحول المدنية وزارة الداخلية السعودية لاستخراج الهوية الوطنية للأبناء، والتي تستغرق مدة عمل تقدر ب 14 يوم كالتالي:

بادئ ذي بدء القيام بالولوج لمنصة أبشر الإلكترونية.

يلي ذلك النقر على أيقونة الأحوال المدنية، ومن ثم قم إدخال رقم هوية رب الأسرة، وكذلك تاريخ الميلاد والرمز المرئي والنقر على التحقق من بياناتي.

وكذلك تاريخ الميلاد والرمز المرئي والنقر على أيضًا سيتم فتح شاشة بها البيانات الخاصة بالإبن المطلوب إصدار بيانات هوية وطنية له، قم بكتابة البيانات بشكل دقيق.

له، قم بكتابة البيانات بشكل دقيق. كذلك قم بإرفاق كافة المستندات والأوراق الثبوتية المطلوبة والنقر على أيقونة إرسال.

في النهاية سيتم إرسال رسالة نصية برقم الطلب متضمنة موعد الذهاب لمكتب الأحوال المدنية واستكمال اجراءات استصدار هوية الابن.

الأحوال المدنية تحديث مدة سريان الهوية وفق الفئات العمرية 2022-2023

كما كشفت الأحوال المدنية بالمملكة عن تحديثات مدة سريان وصلاحية الهوية الوطنية وفق ثلاث من الفئات العمرية كالتالي:

أولًا بالنسبة للأعمار من 15 عام وحتى 30 عام، تقدر مدة صلاحية الهوية الوطنية بخمس سنوات.

كذلك الأعمار من 31 عام وحتى 50 عام، تقدر مدة صلاحية الهوية الوطنية بعشر سنوات.

في النهاية للفئة العمرية من 51 عام فيما أكبر تقدر صلاحية الهوية ب 20 عام.

مقدار غرامة عدم تجديد بطاقة الهوية الوطنية ١٤٤٤

في سياق متصل أعلنت من قبل وزارة الداخلية الأحوال المدنية بعدم إلغاء غرامة عدم تجديد بطاقة الهوية الوطنية بعد انتهائها، وتقدر غرامة التأخير ب 100 ريال سعودي من تاريخ الانتهاء، كذلك أكدت أن بإمكان صاحب الهوية القيام بتجديدها قبل موعد الانتهاء ب 180 يوم، وفي حال تحديد تاريخ استلام المستفيد للبطاقة وفق الموعد المحدد بعد انتهاء صلاحية بطاقته الحامل لها، لا تطبق عليه غرامة تأخير.