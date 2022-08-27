“متاح” رابط التقديم على الامن العام 1444 وزارة الداخلية والشروط

رابط التقديم على الامن العام 1444 وزارة الداخلية حيث هناك الان اهتمام من عدد كبير من الطلاب من أجل االالتحاق بمؤسسة الأمن العام، لأنها تعتبر من المؤسسات المهمة ذات الأهمية الكبيرة في المملكة العربية السعودية، وقد قامت المؤسسة بالفعل بالاعلان قبل ذلك عن تخرج العديد من الطلاب الذين يعملون في هذه المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية بالدولة ومن خلال هذا المقال الموقع سنتعرف على رابط الأمن العام طلب 1444 وزارة الداخلية كان الأمن العام قد خرج الي النور في السعودية عام 1927 حيث الهدف الرئيسي منها محاربة الإرهاب والجريمة على حد سواء ، بالإضافة إلى حماية الحرمة الدينية. في الدولة ، والعمل على ضمان سلامة الحجاج وحمايتهم. الوزارة الآن تابعة لوزير الداخلية وهو عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزيراً للداخلية.

رابط التقديم على الامن العام 1444

تجدر الإشارة إلى أن عملية تقديم طلبات الأمن العام في المملكة العربية السعودية تتطلب من الفرد إكمال عدة خطوات تتم إلكترونيًا ، والتي نوضحها كما هو موضح في هذا النموذج:

انتقل عبر هذا الرابط للدخول الي منصة التوظيف أبشر

انقر على أيقونة الوظائف المتاحة.

اختر موقف حارس الأمن.

عرض جميع الشروط والأحكام الحالية.

يتم قبول كل الشروط والأحكام المنشورة.

انقر فوق أيقونة إرسال الطلب.

قم بتعبئة جميع المعلومات والبيانات في الحقول المخصصة وهي: كتابة تاريخ الولادة، رقم الهوية، الحالة الاجتماعية، تحديد الجنس.

اكتب رقم هوية الأب.

أدخل رقم المهمة.

انقر فوق أيقونة موافق.

الحصول على استمارات التوظيف.

املأ جميع المعلومات والبيانات المطلوبة.

سيتم التحقق من المعلومات التي تم إدخالها لضمان الدقة.

انقر فوق رمز “التالي” و “حفظ”.

املأ المعلومات المتعلقة بالمؤهلات الأكاديمية.

انقر فوق رمز “التالي” و “حفظ”.

شروط التقديم على الامن العام 1444

تجدر الإشارة إلى أن عملية التقدم بطلب للحصول على الأمن العام في المملكة العربية السعودية تتطلب استيفاء واستيفاء مجموعة مختلفة من الشروط التي تضعها وزارة الداخلية بالدولة ، وهي على النحو التالي: