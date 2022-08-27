نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معين ديوان المظالم وطريقة تقديم شكوى وطريقة رفع دعوى إلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة معين ديوان المظالم وطريقة تقديم شكوى في ديوان المظالم هي أحد الخدمات التي تم إطلاقها مؤخراً من ضمن عدد كبير من الخدمات الإلكترونية التي أطلقها ديوان المظالم وذلك عبر محاكم الديوان المنتشرة في المملكة، حيث أن هذه الخدمة تتيح للكثير من المواطنين الراغبين في تقديم شكاوى بطريقة إلكترونية دون عناء الذهاب إلى احد فروع مكاتب الديوان لتوفير عناء ومشقة الترحال بين مكاتب الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وأولي خطوات طريقة تقديم شكوى في ديوان المظالم هي التسجيل في ديوان المظالم من خلال الرابط الرسمي للديوان.

ويسهم ديوان المظالم في المملكة في تسهيل الإجراءات القضائية، حيث أنة تم جمع الخدمات القضائية الإلكترونية في بوابة واحدة أطلق عليها اسم “بوابة معين”، ومن خلال خطوات تقديم شكوى ديوان المظالم سنتعرف أكثر على نظام معين وما قدم من خلاله لتسهيل إجراءات الدعاوى.

بجانب عدة خدمات يقدمها الموقع الإلكتروني لديوان المظالم للمستفيدين اعتماداً على التقدم التقني للوصول إلى الريادة في مجال العمل القضائي، حيث يتم تقديم برنامج لإدارة الدعاوى، وبوابة أخرى لمنسوبي الديوان تضم التقارير الخاصة بالعمل الداخلي، وبوابة الجمهور الخارجية الإلكترونية.

طريقة تقديم شكوى في ديوان المظالم

الدخول لصفحة ديوان المظالم.

الدخول للجزء الخاص بالخدمات القضائية.

أدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بك.

رمز التحقق المرسل للجوال.

ثم الاختيار من بين الخدمات الإلكترونية في الموقع خيار ” تقديم دعوى.

وتتميز طريقة تقديم شكوى في ديوان المظالم الإلكترونية بتوفير مشقة العناء والجهد، وأيضا في ساحة المحكمة من مراجعة وتقديم الشكوى بطريقة يدوية من خلال التوجه لمكتب ديوان المظالم وتقديم المستندات اللازمة لإتمام إجراء تقديم شكوى في ديوان المظالم والتي كانت لابد أن تتم من خلال الشخص الذي يريد تقديم الشكوي أو من ينوب عنه ويحمل توكيل رسمي منه موثق، وهذا الأمر ما كان يفتقد للسرعة في الإنجاز وعدم سهولة إجراءات معين ديوان المظالم وطريقة تقديم شكوى في ديوان المظالم .

صيغة الشكوي

تقديم شكوى في ديوان المظالم بحاجة لصياغة على النحو الصحيح والواضح الذي يعتبر عن الشكوى بكامل صورتها، وتوجيه الشكوى لمدير ديوان المظالم توضيح سببها وكافة تفاصيلها من أجل استيضاح وجهة نظركم والتعامل السليم معها من قبل ديوان المظالم.

طريقة رفع دعوى إلكترونية عبر ديوان المظالم

ديوان المظالم له أهمية في المملكة العربية السعودية من أجل تسهيل الإجراءات والأمور القضائية. كما تم وضع كافة أحكام وخدمات قضائية يحتاجها المواطن أيضا في المواقع الخاصة من خلال تقديمها عبر (منصة معين) حيث يمكن التقديم من خلاله. بالتالي فإن هذا الرابط يعتبر بأنه يحقق التقدم التقني والتطور من أجل تقديم شكوى بديوان المظالم مباشرة وتكون طريقة رفع الدعوي بشكل إلكتروني هي:.

الدخول إلى موقع وزارة العدل.

نضغط على خيار ” الخدمات الإلكترونية ”.

تظهر منها قائمة بكافة خدمات الوزارة من بينها ”صحيفة الدعوى الإلكترونية “.

من اجل القيام بهذه الخدمة نضغط على خيار ” الدخول على الخدمة “.

نختار منها تصنيف الدعوى التي نرغب في رفعها وكذلك المحكمة التي نرغب في تقديم الدعوى لها ثم نضغط على خيار ” التالي “.

نضع علامة ” صح ” أمام التعهد بصحة البيانات والمعلومات المقدمة لوزارة العدل.

الضغط على كلمة دخول.

نقوم باختيار ” طلب جديد ” من أجل تقديم دعوى إلكترونية قضائية.

تظهر لنا الصفحة الخاصة ببيانات صحيفة الدعوى الإلكترونية وفيها بيانات خاصة بنا وبالقضية وبالمحامي وغيرها.

بعد كتابة كافة البيانات المطلوبة نضغط على خيار التالي من أجل الانتهاء من تقديم شكوى في ديوان المظالم.

كما أطلقت وزارة العدل السعودية تطبيق خاص لهذا الأمر وجاء هذا التطبيق ليتوافق مع رؤية 2030 التي وضعتها المملكة العربية السعودية، والتي قررت فيها أن تقوم بتحويل كافة المعاملات والعمليات الإدارية والقضائية إلى صورة إلكترونية، ولذلك وعن طريق هذا التطبيق يمكن متابعة كل ما يتعلق بالديوان، وكل ما يخص المحاكم والقضايا والمواعيد.

شروط طرفي الدعوة:

يجب أن يتم رفع القضية من شخص يريد الحق على الشخص الآخر الذي سلب الحق منه، وفي حال كانت الشروط صحيحة يقبل القاضي الدعوة، ويجب أن يكون للمدعي حق في رفع الدعوة، لأنّ المحكمة لا تعمل بدعاوي لا فائدة منها، ويجب أن تكون هذه المصلحة أو الحق نظامي، وأن يكون بالفعل وقع الضرر على المدعي، ولكن في حال سقط الحق نتيجة حدوث تغيرات فإنّه يتم إلغاؤها.

يذكر أن انطلاق هذه الخدمة جاء بناءً على توجيه معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد أليوسف، لتطوير وتحسين الأنظمة الإلكترونية المعمول بها في الديوان ومحاكم القضاء عادل وناجز، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 واستراتيجية ديوان المظالم 2021.

الجدير بذكر انه يمكن من خلال موقع وزارة العدل الاستعلام عن وكالة في وزارة العدل برقم الهوية وهذه واحدة من ضمن خدمات كثيرة متاحة على موقع وزارة العدل، ويذكر أن انطلاق هذه الخدمة جاء بناءً على توجيه معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد أليوسف، لتطوير وتحسين الأنظمة الإلكترونية المعمول بها في الديوان ومحاكمه, تحقيقاً لقضاء عادل وناجز، وبما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 واستراتيجية ديوان المظالم 2021، وذلك في ظل الدعم الكريم الذي يتلقاه مرفق القضاء الإداري من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود