نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد العودة للدراسة هل تم تعديلها وماهو جدول تقويم الدراسة 1444 لهذا العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم عن نشر مواعيد العودة للدراسة ضمن التقويم الدراسي 2022، موضحة من خلاله أيضا إجازات الطلاب والمعلمين للعام الدراسي المقبل، ويتضمن الجدول الدراسي عدد أيام العطلة بما فيها العيد الوطني السعودي بالتفصيل، على أن يحصل الطلاب على ثلاث إجازات نظامية في كل فصل دراسي ، بالإضافة إلى الإجازة الأسبوعية ، هناك إجازة في اليوم الأول من كل فصل دراسي، فيما يلي تفاصيل التقويم الدراسي متضمنا مواعيد العودة للدراسة.

متى مواعيد العودة للدراسة

أعلنت وزارة التعليم السعودية جدول الإجازة المدرسية 1444 ، كما نشرت التقويم المدرسي الجديد، والذي يتضمن جدول الإجازات وتاريخ بدء الدراسة ونظام الدراسة وتاريخ الامتحان والعديد من المعلومات الأخرى، وفيما يتعلق بمواعيد العودة للدراسة فإن الموعد النهائي هو يوم غد الأحد 28 أغسطس 2022 والأول من صفر 1444.

إجازات التقويم الدراسي للطلاب لهذا العام

في الفصل الدراسي الأول يقضي الطلاب العديد من الإجازات، بما في ذلك عطلة العيد الوطني ويكون التاريخ يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر صفر الموافق ليوم 21 سبتمبر والسادس والعشرين من شهر صفر الذي يوافق يوم 22 من شهر صفر سبتمبر، على أن يكون موعد الإجازة المطولة الأولى يوم التاسع عشر من ربيع الأول الموافق 16 أكتوبر 2022.

تقويم الدراسة لهذه السنة 2022

اعتمدت وزارة التعليم السعودية جدول الدراسة 1444، وفق ما يلي:

يبدأ الفصل الدراسي الأول في 28 أغسطس 2022. يعود المعلمون إلى المدرسة في نفس اليوم الذي يعود فيه الطلاب إلى المدرسة ببداية الفصل الدراسي الأول يوم الأحد. يشمل الفصل الأول ثلاث عطلات ، أولها عطلة العيد الوطني في 21 سبتمبر 2022. ستكون أول عطلة مطولة للفصل الأول في 16 أكتوبر 2022. ستبدأ آخر عطلة مطولة للفصل الأول في 10 نوفمبر 2022. ينتهي الفصل الدراسي الأول 30 ربيع الثاني 1444. تاريخ بدء الفصل الدراسي الثاني سيكون يوم 10 جمادى الأول 1444. مواعيد إجازة يوم التأسيس هي الأربعاء والخميس 22 و 23 فبراير 2023. ينتهي الفصل الدراسي الثاني في 2/3/2023. يبدأ الفصل الدراسي الثالث في 20 شعبان 1444 والموافق لـ12 مارس 2023. بداية إجازة عيد الفطر 22 رمضان 1444. تاريخ العودة للطلاب بعد عطلة العيد ستكون يوم 6 شوال 1444.

متى سينتهي العام الدراسي 1444 الجديد

سينتهي بحسب ما أوضحته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ضمن الجدول الدراسي الذي نشرته على صفحتها على الانترنت، بتاريخ 22 يونيو حزيران القادم من سنة 2023، تجدر الإشارة إلى أن الإداريين بدأوا دوامهم بشكل رسمي يوم الأحد الماضي، ليتبعهم المعلمون والطلبة يوم غد الأحد.