رابط حجز موعد فحص ما قبل الزواج إلكترونيا 1444 وما هي المستندات والأوراق المطلوبة للفحص

متاح رابط حجز موعد فحص ما قبل الزواج إلكترونيا 1444 حيث أتاحت وزارة الصحة في المملكة السعودية بالتعاون مع بنوك الدم ومراكز التحليل خدمة الفحص الطبي كما أكدت علية لضرورة أجراءه حفاظا على سلامة الزوجين وضمان سلامة وصحة أطفالهم في المستقبل القادم فيعد هذا الفحص شيء هام جدا حيث يساهم في اكتشاف احتماليه نقل أي أمراض وراثية أو معدية من طرف إلى الطرف الأخر أو إلى الأبناء في المستقبل والهدف منه التأكد من عدم وجود أي أمراض دم وراثية وتتمثل في فقر الدم المنجلي أو الثلاسيميا أو الإصابة بأي أمراض معدية مثل الايدز أو التهابات الكبدي الفيروسي ب.

حجز موعد فحص ما قبل الزواج إلكترونيا

من الممكن حجز موعد لأجراء فحص ما قبل الزواج عبر موقع وزارة الصحة في المملكة السعودية الرسمي الالكتروني بشكل مبسط عبر الدخول على موقع الوزارة عبر هذا الرابط أو من خلال اخذ موعد عبر تطبيق صحتي التابع لوزارة الصحة السعودية أو تطبيق موعد التابع لحكومة المملكة.

المستندات الأوراق المطلوبة لفحص ما قبل الزواج

عند البدء في اجراءات فحص قبل الزواج يتطلب الأمر من الطرفين المقبلين على الزواج في المملكة السعودية عدة مستندات وأوراق هامة للقيام بالفحص الطبي ما قبل الزواج لتوجه بها إلى المركز الطبي أو مختبر التحاليل لأخد عينات الدم والمستندات والأوراق تتمثل في الأتي:

توفير عدد 2 صورة شمسية واضحة للزوج وأيضا للزوجة.

تقديم الهوية الوطنية للزوج والزوجة أو أحضار جواز السفر في حالة إذا كان الطرفين مقيمين على أراضي المملكة أو أي أوراق ثبوتيه.

يتطلب من الزوجين الحضور بشكل شخصي لإتمام اجراءات الفحص.

متى تظهر نتائج تحليل فحص الزواج

تظهر نتائج تحليل فحص الزواج بعد مرور فترة 10 أيام من تاريخ اجراء فحص التحليل ويتم الحصول على نتيجة التحليل إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مركز طبي داخل المملكة.

من هنا قدمنا لكم أهم وأبرز المعلومات عن رابط حجز موعد فحص ما قبل الزواج أتمني أن نكون قد أفدناكم ووضحنا من خلال هذا المقال ابرز التساؤلات التي كنتم تبحثون عنها.