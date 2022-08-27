نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى دوام المدارس الابتدائي حضوري لعام 1444؟.. التعليم تُوضح موعد بدأ الدراسة 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب طلاب كثيرين بهذه الفترة ومعهم أولياء الأمور أن يتعرفوا على ميعاد ابتداء الدوام للمرحلة الابتدائية، فالدراسة لم يتبق عليها سوى أيام قليلة وتبدأ، وبالتالي وجميع الأسئلة والأحاديث والأنباء الواردة تكون حول الدراسة، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنقوم بتوضيح متى دوام المدارس الابتدائي حضوري وأهم ما التفاصيل الواردة حول هذا الأمر.

متى دوام المدارس الابتدائي حضوري؟

الدوام الخاص بالمدارس الابتدائية لهذا العام 1444 يكون بتاريخ 28 أغسطس ويكون من السابعة صباحاً فهذا موعد ابتداء اليوم الدراسي، ولقد أكدت الوزارة بأن نظام التعليم الحالي يعد من أفضل الأنظمة المتخذة على مدار العصور حتى تحافظ على الطلاب، وتحقق لهم الاستفادة كاملة ويحصلون على معلومات كافية.

هل الابتدائي حضوري؟

أعلنت وزارة التعليم بأن الدراسة للمرحلة الابتدائية بهذا العام ستكون حضوري، وبأن الدراسة عن بعد لن تعتمد بهذا العام سوى في الأشياء التي تكون منقسمة ما بين التعليم الحضري والمنصات تستخدم في التعرف على الواجبات والحصول على خدمات أخرى، ولكنها لن تعتمد بشكل رئيسي في التعليم إذ أن الذهاب للمدرسة له فوائد متعددة تعود بالنفع على الطلاب أكثر من الدراسة عن بعد، وهناك سيطرة على الأوضاع والوضع الوبائي على وجه التحديد، وبالتالي لن يكون الطلاب بحاجة لتلقي التعليم عن بعد من بعد الآن.

عدد الحصص ابتدائي

وزارة التعليم قد حددت عدد الحصص للمرحلة الابتدائية لتكون 198 حصى موزعين على الفصول الثلاثة الدراسية، كما أنه قد أضيفت مواد جديدة للصفوف الابتدائية منها المهارات الحياتية واللغة الانجليزية، والمهارات الرقمية، وقالت بأن زمن الحصة الدراسية سيكون 28 دقيقة، وأقصى عدد يصل له الطلاب خلال اليوم من الحصص هو ثمانية فقط، كما أنه يوجد وقت لتأدية الصلاة وفترة استراحة قصيرة للطلاب.

موعد ابتداء الدراسة 1444

وزارة التعليم أعلنت عن موعد ابتداء العام القادم، إذ أنها عادة ما تعلن عن جميع التفاصيل الخاصة بالدراسة قبل أن يأتي ميعادها، ولقد وضحت ذلك بمواقعها على منصات التواصل الاجتماعي ولاسيما منصة تويتر بأن ابتداء الدراسة سيكون بموعده الثامن والعشرين من شهر أغسطس الموافق شهر صفر، كما أنها نشرت التقويم والمواعيد كاملة بالإضافة إلى مواعيد الإجازات والعطلات المطولة إلى غيرها من التفاصيل الأخرى الهامة التي يحتاج لها الطلاب.