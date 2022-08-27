نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل معين ديوان المظالم والرابط الرسمي لديوان المظالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل معين ديوان المظالم هو احد الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في السعودية ويأتي الاهتمام في معرفة طريقة التسجيل لما توفره البوابة من خدمات إلكترونية، حيث يعرض الموقع الرسمي لديوان المظالم الكثير من الوظائف الحكومية التي يمكن للكثير من المواطنين التسجيل فيها، ويعتبر ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية واحد من المؤسسات التي لها باع كبير فيما يتعلق بالكثير من الخدمات التي تُقدمها الحكومة للمواطن، وكانت الخدمة التي سنُسديها إليكم هنا هي خدمة طالما سعيتم لها، وهي رابط التسجيل في نظام معين ديوان المظالم 1444.

أطلقت الهيئة القضائية ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية موقعا للخدمات القضائية على شبكة الأنترنت، تحت مسمى بوابة نظام معين ديوان المظالم، وذلك ضمن إطار نهج المملكة في التيسير على المواطنين لتقديم مظالمهم ورفع الدعاوى الإدارية إلكترونيا، توفيرا للوقت والجهد، والنظام متاح لكافة الجهات سواء منها الحكومية أو الخاصة أو المواطنين العاديين

وديوان المظالم هو هيئة قضاء مستقلة في السعودية ترتبط مباشرة بالملك، وتضم 16 محكمة إدارية موزعة على مناطق المملكة، تسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على الأعمال الإدارية من خلال الدعاوى الماثلة أمامه، لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح المقررة وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم.

كما أن التسجيل معين ديوان المظالم وإدخال كافة البيانات الخاصة بك ومؤهلاتك العلمية سيجعلك على دراية كاملة بكافة المستجدات في الوظائف التي يتم الإعلان عنها في البوابة والتي يمكنك التسجيل لها فور الإعلان عنها في ديوان المظالم، ويمكن أيضا بعد أتمام عملية التسجيل معرفة طريقة تقديم شكوى في ديوان المظالم أو رفع دعوى قضائية بشكل إلكتروني كل هذا من خلال الموقع الرسمي لديوان المظالم.

التسجيل معين ديوان المظالم

يجب العلم أنه عند التقدم بشكوى إلكترونية إلى ديوان المظالم السعودي لابد من تقديمها بصياغة صحيحة وسليمة لغوياً مع توضيح محتوى الشكوى بشكل ملائم، وعند التقدم بها لمدير ديوان المظالم لابد من الحرص على سهولة ووضوح كافة التفاصيل الواردة بها، وذلك ليتمكن المختصين من تلقي الشكوى والتعامل معها على النحو الأمثل، وطريقة التسجيل معين ديوان المظالم وذلك عبر الرابط الرسمي لديوان المظالم، حيث تأتي خطوات التسجيل والطريقة الصحيحة لها كما يلي:

الدخول إلى الرابط الإلكتروني لديوان المظالم .

. نختار إما الدخول لبوابة ديوان المظالم أو الدخول للتوظيف الإلكتروني.

رقم الهوية الوطنية

رقم الجوال الخاص

وبعدها تتم عملة التسجيل بشكل المطلوب.

تسجيل مستخدم جديد

من ضمن الروابط التي وضعت بعد الضغط على الخدمات القضائية رابط مستخدم جديد كما يظهر بالصورة السابقة هنا يتبع الأتي لمن لم يسبق له التسجيل:

الضغط على رابط مستخدم جديد

اختيار نوع المستخدم (فرد -محام)

اختيار نوع الهوية (هوية وطنية- هوية مقيم)

إدخال رقم هوية المستخدم

ثم تاريخ الميلاد

ثم إدخال رمز التحقق كما بالصورة

ثم الضغط على بدء التسجيل ومتابعة باقي البيانات المطلوبة

حيث سبق وأطلقت ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية خدمة التيسير على المتقاضين وذلك بفتح بوابة معين الإلكترونية لتقديم خدمات تسجيل الدعاوى الإدارية بالطريق الإلكتروني، وتلك سلسلة قد بدأها ديوان المظالم لتفعيل خدمات الإجراءات القضائية الإلكترونية.

دخول مستخدم نظام معين ديوان المظالم

لمن سبق له التسجيل يقوم بدخول رابط معين الإلكتروني السابق، ويتم كتابة البيانات التي تظهر وهي:

اختيار نوع الهوية

كتابة رقم الهوية

كتابة كلمة المرور المسجل في النظام

ثم الضغط على دخول

وتظهر لك جميع الخدمات المتاح معرفة ومن ضمنها خدمة مواعيدي.

ويوفر ديوان المظالم العديد من الخدمات الإلكترونية المختلفة، ومن الممكن أن يستفيد منها المواطن عن بعد، وذلك بعد قيامه بتسجيل الدخول، بدأ ديوان المظالم بالاهتمام بشكل مكثف بتطوير الخدمات التي يقدمها للمستفيد عن بعد بعد انتشار وباء كورونا، فللحفاظ على صحة المواطنين كان لابد من إيجاد طريقة بديلة لمتابعة العمل من دون تعرض الأفراد للخطر.

أهمية تقديم الدعاوى الإلكترونية بديوان المظالم

من خلال تلك الخدمة الإلكترونية التي اعلن عنها ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية التي لها الأهمية الكبيرة المتمثلة في:

توفير الوقت والجهد المبذول في رفع الدعاوى الإدارية

خدمة توفر سرعة العمل بالديوان وعد تعطيل الأطراف

خدمة متاحة للمدعيين لتقديم طلبات قيد الدعاوى

معرفة تاريخ الجلسة الأولي دون مراجعة المحكمة

إمكانية تقديم مستندات عبر بوابة معين الإلكترونية

خدمة تقديم المستندات متاحة لنظام معين للوكيل أو الأصيل

تلك الخدمة متاحة لكافة مقيمة الدعاوى من جهات حكومية أو أوقاف، والأشخاص والشركات.

أطلق ديوان المظالم خدمة إثبات حضور المترافعين إلكترونيًا بمحاكم الاستئناف الإدارية، وذلك عبر نظام معين الإلكتروني ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، وتُغني الخدمة عن طلب ما يثبت حضور الجلسة القضائية من الدائرة من خلال طلب إثبات الحضور واستلامه إلكترونيًا، توفيرًا للوقت والجهد للمستفيد والدائرة القضائية، إضافة إلى الاستعلام وطباعة نموذج إثبات حضور الجلسات القضائية بمحاكم الاستئناف الإدارية إلكترونياً.

ويمكن التحقق من صحة إثبات الحضور عن طريق خدمة التحقق من صحة الوثائق والمستندات، حيث يتم الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول على نظام معين بحساب مُفعّل.

والجدير بالذكر أن ديوان المظالم يعمل على تنفيذ رؤية المملكة 2030 بضرورة الاعتماد الكلي على المنظومة الإلكترونية في المصالح الحكومية، وذلك لتيسير الإجراءات القضائية، ونقدم لكم من خلال هذا المحتوى نبذة عن الخدمات القضائية التي تقدمها وزارة العدل من خلال بوابة معين ديوان المظالم من معرفة مواعيد الجلسات وإمكانية رفع الدعاوى إلكترونيا، فتابعونا.