نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور وشروط الاستحقاق والتسجيل الجديدة 1444 في المقال التالي
صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وسوف يظل باب التسجيل مفتوح حتي شهر ربيع الآخر الموافق 30 أكتوبر من الشهر الميلادي، وصرحت أيضاً عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور وهو سوف يكون يوم واحد من كل شهر ميلادي، ويمكن للمستفيدين صرف المعاشات من ماكينات الصرف الموجودة في المملكة، لذلك سوف نتعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور ومعرفة الشروط الجديدة والتسجيل.
موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور صفر 1444
أعلنت وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور وهو يوم واحد من كل شهر ميلادي الموافق 1 سبتمبر 2022 الموافق 5 صفر 1444 وعلى جميع المتقدمين التوجه الي البنوك وماكينات الصرف في المملكة والصرف من بداية الموعد.
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444
هناك بعض الشروط والمعايير التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي :-
- أن يكون المتقدم يمتلك الجنسية السعودية ويقيم دائماً في المملكة.
- زوجة السعودي ومطلقته وارملته ولها أبناء سعوديين ومقيمة هي وأبناء في المملكة إقامة دائمة وسارية.
- أبناء المراة المطلقة او الارملة من زوج غير سعودي وتقيم في المملكة مع أثبات واجها بمستند رسمي مع توافر إقامة سارية.
- الاشخاص ذوي الاعاقة والايتام ذوات الايتام ويشترط ان تكون بطاقة التنقل سارية المفعول.
- ان يقل الدخل المحتسب للمستقل او الاسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.
- عدم امتلاك المتقدم لأي عقارات او أصول مسجلة باسمه.
- ان يكون المتقدم مستفيد من الضمان وألا يكون مسجل في مراكز السجون.
طريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي 1444
يمكن للأشخاص المستفيدين التسجيل في موقع الضمان المطور الجديد من خلال الخطوات التالية :-
- الدخول على موقع الضمان الاجتماعي المطور.
- اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية الموجودة في الصفحة الرئيسية.
- ثم نضغط على انشاء حساب جديد.
- بعد ذلك نقوم بتحديد الضمان الاجتماعي.
- سوف يظهر أمامك نموذج التقديم ثم قم بمليء البيانات المطلوبة.
- ثم نقوم بإرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل والموافقة على الشروط والاحكام.
- ثم اضغط على تسجيل إرسال الطلب.
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