قرض آهل بدون موافقة الكفيل ب60,000 ريال بفترة سداد مرنة بلا فوائد

قرض آهل يمتاز الفترة الحالية بأنه يقدم بدون موافقة الكفيل الغارم ولكن لجميع موظفي القطاع العام الحكومي فقط لا غير ولكن يمنح برنامج منتج آهل التمويل بلا فوائد إضافية بفترة سداد مرنة حتى خمسة سنوات كحد أقصى لجميع العملاء السعوديين المتقدمين عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية ولكن للعلم لابد من توفير كافة الضوابط والأحكام المطلوبة للحصول على قرض آهل بدون رسوم مالية بالتقسيط شهريًا لمدة طويلة الأجل لجميع العملاء داخل السعودية عن طريق بنك التنمية الاجتماعية الذي يعرف سابقًا بأسم بنك التسليف والادخار السعودي في المملكة العربية السعودية.

أهم الضوابط والشروط المطلوبة عند التقديم على قرض آهل الميسر

يجب على جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب قرض آهل السعودي توفير موافقة الكفيل الغارم طبقًا لنموذج 105 التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ولكن لا يطبق ذلك على جميع العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة حيث يتميزون بتوفير قرض منتج آهل السعودي بدون كفيل غارم لذلك لابد من التعرف على جميع الشروط المطلوبة:

يشترط قرض آهل أن يكون العميل حاصل على الجنسية السعودية ولا يزيد عمره عن 70 عام فقط لا غير بموافقة من بنك التنمية الاجتماعية.

يجب إحضار موافقة الكفيل الغارم على برنامج قرض آهل السعودي من جميع الفئات المتقدمة ماعدا العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية.

لابد من توفير دخل لا يتعدى مبلغ أربعة عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي بعد موافقة بنك التسليف المعروف الآن بأسم بنك التنمية الاجتماعية.

يجب توفير سجل ائتماني جيد ومناسب من جميع العملاء السعوديين الراغبين في طلب برنامج قرض منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية.

أهم ما يميز البرنامج التمويلي التابع إلى قرض آهل بالسعودية