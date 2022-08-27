نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إسقاط المركبات إلكترونيا عبر منصة أبشر وموعد انتهاء المهلة المحددة بالتفاصيل في المقال التالي
أوضحت الهيئة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية كيفية فحص المركبات التي انتهت صلاحيتها إلكترونيًا، ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا من خلال أبشر، مما يسهل على المواطنين الذين لديهم مركبات تالفة أو قديمة القيادة، حيث أن المنصة والشؤون العامة أكدوا أنه ينبغي القيام بذلك باتباع هذا الإجراء،ونوضح لكم في الفقرات التالية كيفية إسقاط السيارة عن طريق التخلي عن السيارة ألتآلفه المشروطة خلال الفترة الزمنية المحددة التي تبلغ عام واحد من مارس 2022 إلى مارس 2023، كما أن الهيئة تعمل على فرض بعض الضوابط والإجراءات اللازمة التي تحافظ على سير الطرق في مختلف المناطق والأحياء بالمملكة العربية السعودية.
طريقة إسقاط المركبات إلكترونيا
وبحسب قرار المديرية العامة للنقل البري، هناك عدة خطوات يجب استكمالها عبر منصة أبشر الإلكترونية لتقديم طلب تفريغ مركبة، وهذه الخطوات موضحة في الفقرات التالية:-
- ينتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر.
- في الصفحة الرئيسية، انقر فوق خيار Auto Drop.
- في الصفحة التالية، عليك تحديد المنطقة التي ينتمي إليها مقدم الطلب. ستظهر لك بعد ذلك المراكز التي يمكنك التقدم إليها.
- بعد ذلك يتم اختيار المركز المفضل، سيتلقى المتقدمون رمزًا لإرساله إلى المركز.
- الخطوة الأخيرة هي الذهاب إلى المركز لتقديم اللوحة الخاصة بك وإكمال الإجراء.
شروط تسليم المركبات المتضررة
لكي تمر المركبات الكهربائية عبر منصة أبشر، يجب استيفاء العديد من الشروط التي وضعتها المديرية العامة للنقل البري، وتصف الفقرات التالية أهم هذه الشروط:-
- يجب أن يكون الشخص الذي يمتلك السيارة قانونيًا على قيد الحياة.
- في حالة وجود رسوم شحن أو مخالفات، يجب دفعها بالكامل، ما لم تكن هناك استثناءات قانونية في هذا الصدد.
- يجب أن تكون رخصة قيادتك صالحة وليست منتهية الصلاحية.
- مالك الشركة التي باعت السيارة الملغاة ملزم أيضًا بتسليم رقم السيارة في غضون خمسة أيام كحد أقصى.
- أيضًا، يجب ألا تكون هناك طلبات إلغاء أخرى لا تزال صالحة أو قيد التنفيذ.
- لابد وأن يتم تقديم طلب قبل فترة من تسليمها إلى الجهة المسؤولة عن ذلك.
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