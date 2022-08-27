نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد الجواز اليمني إلكترونيا 1444 للمواطنين السعوديين والوافدين في المقال التالي

تقدم سفارة المملكة العربية السعودية في اليمن عددًا من الخدمات للمواطنين المقيمين في مناطق المملكة العربية السعودية، ومن أهم الخدمات المقدمة خدمة تجديد جواز السفر، حيث يعتبر جواز السفر اليمني من أهم متطلبات العيش في المملكة العربية السعودية، حيث طلبت السفارة اليمنية تجديد جوازات السفر بشكل دوري للاستفادة من مزايا الجواز والعيش في السعودية. اعلم أن رفض تجديد جواز السفر يمكن أن يؤدي إلى غرامات لا حصر لها ومسائل قانونية لمالك جواز السفر منتهي الصلاحية. طريقة تجديد جواز السفر اليمني 2022 يتم تجديد جواز السفر اليمني بالخطوات التالية: زيارة الموقع الرسمي للسفارة اليمنية.

انظر جميع التعليمات الموضحة.

يرجى قراءة الملاحظات والشروط والنقر فوق الزر “موافق”.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

أدخل رمز التحقق الذي تلقيته.

انقر فوق الزر “متابعة”.

أرسل رمز التحقق عبر رسالة نصية وأضف رقم هاتفك المحمول للتحقق.

تعريف الخدمة العامة.

انقر فوق الخدمات التفصيلية.

اختيار طريقة الحصول على جواز السفر.

انقر فوق الزر “التالي”.

أدخل جميع المعلومات الشخصية المطلوبة وانقر فوق “التالي”.

قم بتحميل جميع المستندات والمستندات المطلوبة.

انقر فوق أيقونة تأكيد الخدمة.

الرجاء تحديد طريقة دفع لرسوم الخدمة.

أدخل جميع معلومات الدفع.

انقر فوق أيقونة الدفع الآن.

سيقوم Sim بإرسال رسالة تؤكد استلام الطلب. خطوات حجز موعد السفارة اليمنية لتجديد الجواز 2022 اتبع الخطوات أدناه لتحديد موعد لتجديد جواز سفرك اليمني في سفارة يمنية:- الدخول إلى رابط السفارة اليمينية.

انقر فوق علامة التبويب الخدمات الإلكترونية.

حدد خدمة الحجز.

اكتب رقم هاتفك المحمول.

حدد نوع الخدمة التي تحتاجها (تجديد جواز السفر).

حدد التاريخ الذي ترغب في مقابلته.

أضف المعلومات الشخصية المطلوبة.

انقر فوق تأكيد الاجتماع.

يتم الاحتفاظ بإخطارات التعيين لتوزيعها على الموظفين. متطلبات تجديد جواز السفر اليمني لعام 2022 لتجديد جواز سفرك اليمني، يجب أن تستوفي جميع المتطلبات التالية: يجب أن يظهر حامل جواز السفر في السفارة شخصيًا.

يرجى إرفاق نسخة طبق الأصل من جواز سفرك الحالي.

تصريح الإقامة الأصلي.

صورتان شخصيتان حديثتان وحادتان لحامل جواز السفر على خلفية بيضاء مقاس 5 × 5.

يجب دفع جميع رسوم التجديد. عمر شويل - جدة خطوات تجديد الجواز اليمني إلكترونيا 1444 للمواطنين السعوديين والوافدين - ثقفني

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