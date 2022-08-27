كيف اعرف إذا كنت مؤهل في حساب المواطن وطريقة الاستعلام برقم الهوية؟

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عمر شويل - جدة يبحث المستفيدين حول كيف اعرف إذا كنت مؤهل في حساب المواطن، بمعنى آخر طريقة استعلام حساب المواطن برقم الهوية، وعلى هذا معرفة حالة الأهلية، هل تم إدراجي ضمن قوائم المستحقين الدفعة القادمة، أم أن طلب التسجيل قوبل بالرفض، فكيف استعلم عن ذلك، يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب الإعلان عن نتائج الأهلية، التي تساعد المستخدم في التحقق من حالة الأهلية، ومعرفة قيمة الدعم المستحَق له وللتابعين، وذلك باعتباره أحد برامج الدعم الحكومي المقدم لبعض الفئات التي تنطبق عليها شرو حساب المواطن.

كيف اعرف إذا كنت مؤهل في حساب المواطن

يتردد استفسار كيف اعرف إذا كنت مؤهل في حساب المواطن كثيرًا من المستفيدين الجدد، الذي قدموا طلب التسجيل بعد أمر الملك بإعادة فتح التسجيل في حساب المواطن، وإتاحة فرصة التقديم أمام عدد كبير من أفراد الدعم الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق؛ وفق التعديلات الجديدة، حيث إن طلب التسجيل يدخل في مرحلة التقييم ومراجعة البيانات، والتأكد من صحتها، تمهيًدا للإعلان عن حالة الأهلية، ويستطيع المسجلين الاستعلام عن الأهلية برقم الهوية عبر البوابة الإلكترونية بكل سهولة، ذلك الرابط الإلكتروني الذي يضم كافة الخِدْمَات الإلكترونية التي يوفرها حساب المواطن للمستفيدين.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

للإجابة على استفسار كيف اعرف إذا كنت مؤهل في حساب المواطن، اتبع خطوات الاستعلام برقم الهوية التالية:

أولا انتقل إلى رابط حساب المواطن. اختر تسجيل الدخول، ثم اكتب رقم الهوية وكلمة المرور. أعد كتابة رمز الصورة المرئية للتحقق البشري كما هي بالشكل. اضغط على تسجيل دخول حساب المواطن. انتقل إلى قائمة الأهلية ثم اضغط على خِيار دراسة الأهلية. تظهر أمامك كافة البيانات الخاصة بحالة الأهلية لك وللتابعين وتاريخ دراسة الأهلية.

معنى مؤهل في حساب المواطن

بعد الانتهاء من استعلام حساب المواطن برقم الهوية تظهر حالة الأهلية، فالبعض تظهر له مؤهل ولكن الاستحقاق صفر، فما معنى ذلك؛ أكد البرنامَج أن معنى مؤهل في حساب المواطن أنه مطابق للشروط، ولكن في نفس الوقت لا يستحق صرف الدعم؛ وذلك يرجع لعدم تطابق معايير استحقاق حساب المواطن، التي يحسب الدعم عن طريقها، وهي عدد أفراد الأسرة وأعمارهم، وإجمالي الدخل الشهري، وهنا تجاوز المستخدم الحد المانع للصرف، ويمكنكم التأكد من ذلك عبر استخدام حاسبة حساب المواطن.

متى ينزل حساب المواطن

عقب الاستعلام عن كيف اعرف إذا كنت مؤهل في حساب المواطن برقم الهوية، يتم تحديد موعد نزول حساب المواطن، وغالبًا يتم صرف الدعم للمؤهلين الجدد مع الدفعة المستحقة، الذي يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وهو موعد ثابت لا يتغير، ولكن هناك حالة واحدة يتغير فيها موعد نزول حساب المواطن، وهي عند تعارض يوم الصرف مع عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية، وفي هذه الحالة يعلن حساب المواطن بشكل رسمي عن موعد الإيداع لهذا الشهر.