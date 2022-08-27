رابط التقديم على الامن العام 1444 وزارة الداخلية وموعد التقديم

يبحث عدد كبير من الطلبة بالمملكة العربية السعودية عن رابط التقديم على الامن العام 1444 حيث يرغب الكثير من الطلاب بالالتحاق بمؤسسة الأمن العام خاصة وان هناك الالاف من الطلاب يتخرجون منها بشكل سنوي ويتم قبول الكثير من الطلاب في المؤسسة للعمل في مجالات مختلفة متعلقة بأمن الدولة وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوفر لكم بالخطوات رابط التقديم على الامن العام 1444 وموعد التقديم علي الوظائف.

رابط التقديم على الامن العام 1444

يمكن لجميع الطلاب حاملي شهادة الثانوية العامة التقديم علي وظائف الامن العام 1444 في السعودية رتبة جندي وذلك من خلال منصة ابشر الالكترونية للوظائف ومن المقرر ان يتم فتح باب التقديم بداية من يوم السبت الموافق 27 أغسطس 2022 ويستمر باب التقديم متاح حتي يوم الخميس الموافق 1-9-2022 وهناك بعض الشروط اللازمة والضوابط التي وضعتها مديرية الأمن العام وهو ما نوفره لكم في السطور التالية بشكل تفصيلي.

شروط التقديم على الامن العام 1444

شرط أساسي ان يكون المتقدم علي الامن العام سعودي الجنسية.

ان يكون المتقدم حسن السيرة والسمعة وليس علية أي قضية جنائية من قبل.

ان يكون عمر المتقدم علي الأمن العام لا يقل عن 17 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

ان لا يكون طول المتقدم أقل من 168 سم.

حصول المتقدم علي شهادة الثانوية أو ما يعادلها للقبول.

رابط تقديم الامن العام 1444 جندي

يمكنك التقديم على الامن العام 1444 من خلال منصة أبشر وذلك من خلال أتباع الخطوات التالية: