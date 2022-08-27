نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على الامن العام 1444 وزارة الداخلية وموعد التقديم في المقال التالي
يبحث عدد كبير من الطلبة بالمملكة العربية السعودية عن رابط التقديم على الامن العام 1444 حيث يرغب الكثير من الطلاب بالالتحاق بمؤسسة الأمن العام خاصة وان هناك الالاف من الطلاب يتخرجون منها بشكل سنوي ويتم قبول الكثير من الطلاب في المؤسسة للعمل في مجالات مختلفة متعلقة بأمن الدولة وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوفر لكم بالخطوات رابط التقديم على الامن العام 1444 وموعد التقديم علي الوظائف.
رابط التقديم على الامن العام 1444
يمكن لجميع الطلاب حاملي شهادة الثانوية العامة التقديم علي وظائف الامن العام 1444 في السعودية رتبة جندي وذلك من خلال منصة ابشر الالكترونية للوظائف ومن المقرر ان يتم فتح باب التقديم بداية من يوم السبت الموافق 27 أغسطس 2022 ويستمر باب التقديم متاح حتي يوم الخميس الموافق 1-9-2022 وهناك بعض الشروط اللازمة والضوابط التي وضعتها مديرية الأمن العام وهو ما نوفره لكم في السطور التالية بشكل تفصيلي.
شروط التقديم على الامن العام 1444
- شرط أساسي ان يكون المتقدم علي الامن العام سعودي الجنسية.
- ان يكون المتقدم حسن السيرة والسمعة وليس علية أي قضية جنائية من قبل.
- ان يكون عمر المتقدم علي الأمن العام لا يقل عن 17 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.
- ان لا يكون طول المتقدم أقل من 168 سم.
- حصول المتقدم علي شهادة الثانوية أو ما يعادلها للقبول.
رابط تقديم الامن العام 1444 جندي
يمكنك التقديم على الامن العام 1444 من خلال منصة أبشر وذلك من خلال أتباع الخطوات التالية:
- توجه مباشرة الي منصة ابشر الالكترونية عبر متصفح الويب.
- بعد ذلك قم بالدخول الي حسابك الشخصي من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- في القائمة الرئيسية ستجد خيار الوظائف قم بالضغط علية.
- ستجد العديد من الوظائف قم بالنقر علي وظائف الامن العام.
- قم باختيار الرتبة وهي رتبة جندي ثم انقر علي خيار تقديم طلب.
- سيظهر لك نموذج فارغ قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك.
- أبرز البيانات المطلوبة رقم الهوية والبيانات الشخصية.
- بعد الانتهاء من كتابة البيانات ومراجعتها بشكل كامل قم بالضغط علي زر التقديم.
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