المنصة الوطنية للمخالفات efaa إيفاء التسجيل في منصة إيفاء 1444

استعلام عن المخالفات من خلال منصة إيفاء يتم الاستعلام عن المخالفات الإلكترونية من خلال منصة ايفاء لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حيث من خلال هذه المنصة يمكنهم التعرف على جميع المخالفات من خلال رقم الاقامه فيستطيع جميع الأشخاص معرفة المعلومات التي يرغبون بها عن أي مخالفة تخصهم وسوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن هذه المخالفات بالتفاصيل خلال هذا المقال من خلال موقع ثقفني.

التسجيل في منصة إيفاء استعلام عن المخالفات منصة إيفاء

يمكن لجميع الأشخاص أن يستعلم عن أي مخالفة من خلال منصة ايفاء الإلكترونية وذلك تسهيلا عليهم في عملية الاستعلام حيث انها تكون باتباع الخطوات التالية:

الضغط على رابط منصة إيفاء الرسمي.

يجب الضغط على تسجيل الدخول ثم اختيار الخدمات الإلكترونية.

اختيار الاستعلام عن المخالفات.

إدخال رقم الهوية بشكل صحيح في المكان المخصص له.

كتابة رقم المخالفه بإدخال تاريخ الميلاد.

الضغط على استعلام سوف يعرض لك جميع المخالفات الخاصة بالرقم الذي أدخلته.

الاستعلام عن مخالفات المنشآت

يمكن لجميع الأشخاص الاستعلام عن المخالفات الخاصة بالمنشآت المنصة الإلكترونية من خلال عدة خطوات سهله وبسيطه وهي على النحو التالي

الضغط على رابط الرسمي لمنصة إيفاء.

اختيار الخدمات الإلكترونية والضغط على تبويب الاستعلام عن منشأة.

ادخل الرقم الخاص بالمنشاة وعادة ما يبدأ بالرقم سبعة.

إدخال رقم المخالفه.

بعد التأكد من البيانات السابقة اضغط على استعلام سوف يتم عرض بيان مفصل بجميع المخالفات التي تم تسجيلها على هذه المنشأة.

تسجيل دخول الأفراد بمنصة إيفاء

توجد بعض الخطوات التي يمكن من خلالها تسجيل الدخول في منصة اخفاء للأفراد وهي على النحو التالي

يجب الضغط على منصة إيفاء ثم الخدمات الإلكترونية واختيار المخالفات.

الضغط على تسجيل الدخول ثم تختار خدمة أفراد.

أدخل رقم الهويه في مكانه صحيح.

اكتب كلمة السر ورمز التحقق التابع لحساب الشخصي.

ثم إضغط على تحقق في نهاية الصفحة.

طريقة تسجيل الشركاء بمنصة ايفاء