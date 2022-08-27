'حساب المواطن' في السعودية يصدم المستفيدين ويعلن عن حالة جديدة يحرم فيها المستفيد من أهلية الدعم إن قام بهذا الأمر ولو دون قصده .. تعرف عليه

انت الان تتابع خبر 'حساب المواطن' في السعودية يصدم المستفيدين ويعلن عن حالة جديدة يحرم فيها المستفيد من أهلية الدعم إن قام بهذا الأمر ولو دون قصده .. تعرف عليهوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - برنامج «حساب المواطن» اصدر توصيح أنه في حال إلغاء عقد الإيجار الموحد أو عدم وجود العقد، فإن ذلك سوف يحرم المستفيد «الفرد المستقل» من أهلية الدعم.

واضاف البرنامج: في حال كان المستفيد فرد مستقل واختار نوع المرفق «عقد إيجار موحد» سول يتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية عبر منصة إيجار.

واردف، انه سوف يتم التحقق من البيانات بشكل دوري، وفي حال عدم وجود عقد إيجار ساري الصلاحية باسم المتقدم بالطلب ستصبح حالة الأهلية «غير مؤهل».