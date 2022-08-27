انت الان تتابع خبر طريقة تقسيط فاتورة الكهرباء السعودية إلكترونيا 1444 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هناك مجموعة من الخدمات التي تقدمها السعودية إلى المواطنين، واهم هذه الخدمات هو تسهيل سداد فاتورة الكهرباء والفواتير المختلفة عبر إمكانية دفع مبلغ الفاتورة على أكثر من قسط بدلا من سدادها كاملة في نفس الوقت.

وتعتبر الميزة هذه مطلوبة جدا خاصة دد للأشخاص الذين تراكمت عليهم أكثر من فاتورة وصاروا غير قادرين على دفع المبلغ كاملا دفعة واحدة.

وفي المقال هذا سنعرض لكم خطوات تقسيط فاتورة الكهرباء السعودية، وكذلك قائمة ببعض المؤسسات الخيرية التي تقدم خدمة سداد الفواتير عن الأشخاص غير القادرين.

شرح تقسيط فاتورة الكهرباء

يمكن لجميع المواطنين في الوقت الحالي أن يقوموا بسداد فاتورة الكهرباء الخاصة بهم أو سداد جزء منها عن طريق طريق التطبيق الخاص ببنك الراجحي، وذلك بحسب ما أوضحته شركة الكهرباء السعودية، وفي النقاط التالية نوضح لكم بالشرح المصور كيفية السداد:

من خلال الهاتف الجوال الخاص بك قم بالدخول على تطبيق الراجحي.

من الواجهة الرئيسية للتطبيق بتم الضغط على كلمة المدفوعات

بعد ذلك يتم الضغط على اختيار إضافة فاتورة جديدة ومن الصفحة التالية بتم اختيار الخدمات العامة.

من قائمة الخدمات العامة يتم الضغط على الشركة السعودية للكهرباء ثم إدخال رقم الحساب أو الفاتورة والضغط على التالي

في المربع الذي سيظهر أمامك أدخل القيمة التي تريد سدادها

سيقوم البنك بإرسال كود تفعيل إلى الجوال فقم بكتابته في المكان المخصص له.

بذلك تكون القيمة قد تم سدادها بنجاح وسوف تصلك رسالة للتأكيد.

الجمعيات الخيرية التي توفر خدمة سداد الفاتورة

توجد أكثر من جمعية ومؤسسة في المملكة العربية السعودية توفر خدم سداد فاتورة المهرباء للأسخاص المحتاجين، وفي النقاط التالية نوضح لكم أهم هذه المؤسسات: