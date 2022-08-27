تعرف برنامج دعم ريف هو جزء من رؤية المملكة 2030، والدعم الريفي في المملكة العربية السعودية وله عدة أهداف متنوعة منها يساعد صغار المزارعين في المملكة الحصول على دعم مادي لتطوير كافة أنشطتهم الزراعية, وأوضحت المملكة العربية السعودية أن برنامج دعم ريف للأسر المنتجة هدفه الرئيسي هو تحسين القطاع الزراعي الريفي في المملكة وزيادة الكفاءة والإنتاج, وهو موضوع جذب اهتماماً كبيراً من المواطنين, وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخرًا البوابة الإلكترونية ريف.

ما هو دعم ريف وما هي أهدافه وشروط التسجيل به لعام 1444 هـ

وأعلنت عن فتح باب استقبال طلبات التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة وربات البيوت والعطلين عن العمل في جميع قطاعات المملكة، للنحالين والمسؤولين عن إنتاج الألبان ، وكذلك كمنتج للورود وغيرها من المحاصيل البعلية والفواكه.

أهداف برنامج ريف

تحسين القطاع الزراعي الريفي.

رفع المستوى المعيشي لفئة صغار المزارعين.

زيادة الكفاءة الإنتاجية.

تحسين نمط الحياة.

مجالات دعم ريف

تطوير وإنتاج البن العربي.

تربية النحل وإنتاج العسل.

زراعة وتجارة الورد.

تطوير وإنتاج الفاكهة وبخاصة الرمان والتين والعنب.

دعم الصيادين ومستزرعي الأسماك.

الدعم لصغار مربي المواشي.

تقديم الدعم لزراعة المحاصيل البعلية، مثل: الذرة، والسمسم.

توفير اللوازم الفنية للمزارع بالشكل الذي يضمن إيجاد منشآت نموذجية.

شروط دعم ريف

يشترط الحصول على الدعم الريفي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

تم استثناء من شرط الجنسية المتقدم من حاملي بطاقة التنقل.

من شروط برنامج ريف أن يكون المتقدم مزاولًا لأحد الأنشطة الزراعية بشكل مباشر، بمعنى أن يكون ممارسًا لمهام هذا النشاط بنفسه.

برنامج ريف يشترط ألا يكون المتقدم لديه وظيفة في القطاع الخاص أو الحكومي.

يجب أن يكون المتقدم من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم الريفي.

عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 21 عامًا.

عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 21 عامًا. كما يشترط البرنامج ألا يتعدى الدخل الشهري للمتقدم 6000 ريال سعودي.

وحدد برنامج ريف مجموع أعداد برامج الدعم المالي من برنامج ريف بألا يتجاوز 3 برامج.

ينبغي على المتقدمين الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية والصحية التي اعتمدها برنامج ريف للأسر المنتجة.

الدعم الريفي يشترط ألا يتعدى إجمالي مبالغ برنامج ريف 54 ألف ريال في السنة عن كافة البرامج.

تشترط وزارة المياه والبيئة والزراعة أن يقدم المتقدم ما يثبت أهليته للدعم من خلال إرفاق وثائق معتبرة تثبت مزاولته للمهنة.

تقديم الطلب إلكترونًا عبر منصة ريف للدعم المادي.

الأسرة المتقدمة يجب أن تكون حاصلة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يجب أن يكون لدى المتقدم حساب مصرفي باسمه لتسجيله على بوابة ريف الإلكترونية، حيث يجب إرفاق صورة واضحة من الآيبان البكي للمتقدم.

تقديم نبذة عن المشروع على منصة ريف.

إرفاق صورة وكالة سارية المفعول.

وأن يتم إرفاق شهادة التوثيق.

من المستندات المطلوبة في التسجيل في منصة ريف نسخة من التصميم الملصق بالمشروع، ولكن يجب أن يكون عليها الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية.

كتابة كافة البيانات المطلوبة من المتقدم على منصة ريف بشكل صحيح والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.

المستندات التي أرفقها لتقديم لدعم ريف

صورة واضحة عن الحساب البنكي يظهر فيهل رقم الآيبان.

تقديم صور واضحة عن الوكالة، وشهادة التوثيق.

إرفاق التصميم الخاص بملصق المزرعة على أن يكون مشتملا على الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية.

الاستعلام عن دعم برنامج ريف