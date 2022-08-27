طلب الحصول على المساعدة المقطوعة من الجوال 2022 بضغطة واحدة

التقديم على المساعدة المقطوعة هي أحد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين السعوديين، ويمكن أن يكون المستفيدون أسرًا أو أفرادًا، مع مراعاة تركيز الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع السعودي ومساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عددًا من برامج المساعدة مثل المساعدة الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية وبرامج المساعدة الأخرى التي تهدف إلى تحسين حياة الفقراء في المملكة العربية السعودية، حيث برنامج المساعدة المالية مثل برامج المساعدة الأخرى، يتم تقديمه إلى المستفيدين من ذوي الدخل المنخفض في المملكة العربية السعودية المؤهلين لتلقي المساعدة بغض النظر عن دخلهم.

خطوات الحصول على المساعدة المقطوعة

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين ذوي الدخل المحدود التقدم بطلب للحصول على تعويضات نهاية الخدمة من خلال موقع الوزارة على الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الوزارة أو مكاتبها لتقديم الطلب. هذا يوفر الكثير من الوقت والجهد من أجل حصول المستفيدين على المساعدة، سيتم تنفيذ التقديمات الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي عبر الكمبيوتر الشخصي أو الهاتف المحمول بناءً على طلب مقدم الطلب واتباع الخطوات أدناه:-

رقم الهوية. تاريخ الميلاد. رقم الهاتف المحمول. تحقق من رقم هاتفك المحمول. إعداد كلمة المرور. تأكيد كلمة المرور. أدخل رمز التأكيد.

أعدك بالموافقة على الشروط.

انقر فوق الزر “تأكيد”.

يكتب رمز التحقق المرسل إلى المستخدم عبر الرسائل القصيرة.

أدخل البيانات الشخصية للمستخدم هذا هو:

اسم رباعي. الجنس. الوظيفة. الوضع التعليمي. عنوان الإقامة الكامل، يشير إلى اسم الحي، اسم الشارع، المدينة، الجناح. رقم هاتف بديل. عنوان البريد الإلكتروني. رقم الحساب المصرفي. اسم البنك الذي تتعامل معه.

يرجى إرفاق المستندات المطلوبة.

أوافق على الشروط.

انقر فوق خيارات التسجيل.

شروط المساعدة المقطوعة

الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المستفيدين في الحصول على التخفيضات هي شروط تم وضعها لتحديد المستفيدين وضمان عدم إهدار المساعدة التي تصل إلى الأشخاص غير المؤهلين، وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين.

أن يكون المتقدمون مقيمين دائمين في المملكة.

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 35 عامًا.

ألا يكون مستفيدًا من أي برنامج مساعدة آخر تقدمه الدائرة.

يجب ألا يكون المتقدمون موظفين في قطاعات ليبرالية مثل التجارة أو الاستثمار.

ألا يكون لمقدم الطلب سجل تجاري.

يجب ألا تكون ممتلكات مقدم الطلب مزرعة تجارية.

يتم تحديد مبلغ الدفعة الواحدة وفقًا لإجمالي دخل الأسرة.

يجب ألا يتجاوز إجمالي دخل رب الأسرة 8650 ريال سعودي ويجب ألا يتجاوز الفرد 3000 ريال سعودي.

المستندات المساعدة المقطوعة 2022

للتقدم بطلب للحصول على مساعدة المقطوعة، يجب عليك أولاً التأكد من استيفائك للمتطلبات، وإعداد المستندات المطلوبة، وتقديم طلبك الإلكتروني بالترتيب المحدد، والمستندات المطلوبة: