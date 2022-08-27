نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد راتب الضمان “أهلية الشهر الجديد” صفر 1444 هـ sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض موعد راتب الضمان الاجتماعي، وخاصة مع اقتراب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من اعلان نتائج الاهلية لشهر صفر 1444 هـ وهو الموافق سبتمبر 2022، وسنتابع معكم آخر أخبار هذه الدفعة حيث نملك لكم عدة أخبار سارة من مصادر موثوقة، وسنتعرف معكم على طريقة الدخول إلى موقع الوزارة وعمل الاستعلام عن أهلية المستفيد ومعرفة قيمة رواتب الشهر الجديد، وكذلك متى الإيداع في البنوك الخاص به، فتابعوا هذا المقال حتى النهاية في موقع ثقفني حيث فيه تفاصيل تهمكم بخصوص نزول معاش المستفيدين في المملكة العربية السعودية.

اخر اخبار الضمان الاجتماعي

وقد تم الإعلان عن عدة اخبار جديدة من قبل العديد من المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل سناب الضمان الاجتماعي وكذلك سفير الضمان الاجتماعي المطور، حيث إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت أنه سوف يتم صرف الحقيبة المدرسية للمستفيدين في نظام برنامج الدعم هذا شهر سبتمبر 2022، وهذا نظرا لدخول موسم المدارس.

حيث سيتم صرف مبلغ إضافي بقيمة 80 ريال لكل طالب وطالبة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وهذا ما يعني اذا كان لديك عدد ابناء 5 من طلاب وطالبات فسوف ينزل لك مبلغ 400 ريال إضافية مع الراتب للضمان الإجتماعي هذه الشهر، وهذه زيادة مقبولة إلى حد ما مع المتطلبات والمصاريف الخاصة بالمريول والدفاتر ومستلزمات المدارس الأخرى.

موعد راتب الضمان

وبالنسبة إلى مواعيد صرف الرواتب إلى المواطنين المستفيدين للشهر الجديد صفر 1444 بالهجري وسبتمبر الميلادي، فقد قام سفير الضمان منذ أيام بنشر خبر نعتقد أنه صحيح حسب خبرتنا، حيث ذكر أن الوزارة قامت بتحديد مواعيد صرف رواتب الضمان العامة بالشكل الشهري، وهذا ما سيكون في اليوم الأول من كل شهر في التقويم الميلادي، وهذا ما يعني أن الصرف سيكون يوم الخميس المقبل بداية الشهر.

وهذا خبر صحيح، حيث تم صرف رواتب الضمان منذ ربيع هذا العام في بداية كل شهر ميلادي، وآخر 3 اشهر تم الصرف في البداية بالفعل، وهذا ما يعني تثبيت موعد الصرف مع الضمان القديم.

متى تنزل اهلية الضمان

وسوف تنزل اهليات مستفيدي الضمان الاجتماعي في خلال ساعات، حيث يتبقى أقل من أسبوع ويتم الإيداع، ونتوقع أن يتم الإعلان عنها قبل يومين من نهاية الشهر على الأكثر، حيث تفضل الوزارة عمل ذلك لإعطاء فرصة للغير مؤهلين في تقديم الاعتراض، وفي حالة وجود مستحقين بالفعل منهم يتم الصرف لهم مع الدفعة.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية

وقد تعرفنا معكم كم باقي على إيداع (لصرف) الرواتب، نتعرف معكم طريقة معرفة نتيجة الأهلية الخاصة بكم، ومعرف استحقاق الراتب وكم قيمته، وهذا ما يمكنك عمله عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر هذه الخطوات: