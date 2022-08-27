قرض شخصي سريع 20,000 ريال بدون كفيل ودون رسوم للسعودي والمقيم

قرض شخصي سريع للسعودي والمقيم داخل المملكة العربية السعودية، فمتوفر لك أن تحصل على قرض إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يصل حتى 20,000 ألف ريال بدون كفيل ولا أي رسوم إدارية، فسوف تمتلك القرض الشخصي في أسرع وقت فور تقديم للأوراق والمستندات المطلوبة، ويبدأ المبلغ التمويلي من ألفين ريال، فالعديد من الرجال والنساء يبحثون عن قرض شخصي يساعدهم على المعيشة ويكون سريع وبدون إجراءات معقدة، فالبعض يبحث عن الأفضل دائما له ولجميع أفراد الأسرة، حتى لا يشعر بالعبء الشديد عند سداد القرض.

قرض شخصي سريع بدون كفيل

تقدم بطلبك لتحصل على القرض الشخصي في أسرع وقت وذلك متاح للسعودي والمقيم، قرض شخصي مليوني ريال للمواطنين والمقيمين، ولكن يحصل المواطن السعودي على مبلغ 20 ألف ريال بدون كفيل، في حين أنه متاح للمقيم داخل المملكة أن يحصل على قرض بدون كفيل حتى 10 ألف ريال، ولكن القرض متاح للمبلغ المحدد أعلاه، ولكن يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها حتى تحصل على التمويل بموافقة سريعة، والقرض التمويلي بدون رسوم إدارية، ولا يوجد أجرة وكالة، كما أن فترة سداد القرض تستمر حتى ثلاثة سنوات فقط.

شروط القرض بدون كفيل للمواطن والمقيم

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر بك كمستفيد من القرض حتى تحصل عليه بدون أي تأخير، وهي أن يكون العمر يبدأ من 22 عاما ويصل حتى 60 عاما لجميع الأفراد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، ويكون الدخل الشهري يبدأ من 5000 ريال، وتكون الخدمة بجهة العمل قبل طلب التمويل لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويتم تديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة حتى تحصل على القرض بموافقة سريعة، والقرض يتم سداده بالتقسيط المريح.

كيفية طلب القرض الشخصي الأصغر

يتم تقديم المستندات المطلوبة من الهوية الوطنية للسعودي، أو صورة من جواز السفر للمقيم، وإثبات السكن بعقد إيجار، وجود سجل ائتماني جيد، وتقديم خطاب تعريف بالراتب وكشف حساب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتقوم بتعبئة نموذج طلب القرض الشخصي من شركة اليسر والتي تعد من أهم وأقوى الشركات السعودية داخل المملكة والتي تقدم أفضل القروض للمواطنين والمقيمين بدون تعقيدات.