نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعلن جامعة السعودية الإلكترونية عن نتائج القبول المبدئي عام 1444 هجرياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الجامعة السعودية الإلكترونية بالإعلان عن نتائج القبول المبدئي حيث برنامج البكالوريوس الدفعة الأولى للعام الجامعي عام 1444 هجري حيث كان قد انتهى التقديم على الجامعة السعودية الإلكترونية وهذا كان في يوم الجمعة الموافق 5 من شهر أغسطس عام 2022 ميلادي وكان هذا في تمام الساعة 11:59 مساءاً ،بعدما قد تم تمديد موعد القبول حيث بلغ عدد إجمالي المتقدمين على البرنامج يوم 3 أغسطس وكان عدد المتقدمين حوالي 118939 متقدم وكان كل هذا من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة كما قامت الجامعة السعودية الإلكترونية بوضع عدد من التعليمات اللازم اتباعها من أجل سداد الرسوم وهذا يعتبر استكمالاً عملية التسجيل حيث يتم قبول المتقدمين بشكل أكيد ونهائي بعد إتمام عمليات القبول.

تعليمات سداد رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية :-

وقد أوضحت الجامعة السعودية من خلل صفحتها الرسمية في بيان لها كيفية سداد الرسوم، ونوضح من خلال هذا المقال كيفية السداد ورابط النقديم من خلال عمادة القبول والتسجيل وهذه الخطوات هي:-

تسجيل الدخول على بوابة القبول الرسمية من خلال الحساب المستخدم في تقديم الطلب. ومن ثم الضغط على علامة (طلبات التسجيل). وبعد ذلك نقوم بالضغط على (تحقق من رقم الهاتف) وفي حالة لم يتم إدخال رقم الهاتف بشكل صحيح. نضغط على أيقونة (إرسال للتحقق). ضرورة التأكد من أن رمز التحقق بشكل صحيح. الضغط على أيقونة توثيق. وأخيراً تظهر معنا صورة بطاقة السداد ومن ثم نختار نوع البطاقة ونقوم بإدراج البيانات. أهمية التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح. وبعد سداد المبلغ نضغط على (pay now). وأخيراً تظهر معنا عبارة تمت عملية السداد بنجاح.

خطوات التقديم على الجامعة :-

ومن أجل التسجيل في الجامعة قامت عمادة القبول والتسجيل بوضع عدد من الخطوات اللازم اتباعها بشكل إلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية ،وتلك الخطوات هي :-

الدخول إلى موقع الجامعة بهدف الإطلاع على التخصصات المتاحة وقراءة شروط القبول.

كتابة البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

إدخال 4 رغبات كحد أقصى مع ترتيب الرغبات بعناية.

تقديم طلب القبول.

الاطلاع بشكل مستمر على مواعيد القبول والنتائج بهدف إكمال الإجراءات اللازمة للتقديم.

متابعة حالة الطلب بشكل دوري.

يتم القبول عن طريق القيام بالمقارنة بين معايير القبول المعلنة ورغبة المتقدمين.

وأخيراً يتم سداد رسوم الجامعة وفق الخطوات التي قد تم ذكرها سابقاً.

كليات الجامعة السعودية الإلكترونية:-

تحتوي الجامعة على عدد من الكليات ينتظم فيها الطلاب وفقاً للبرامج الدراسية المختلفة وهذا تبعاً للتخصصات ،وتلك الكليات هي :-

كلية الحوسبة والمعلوماتية. كلية العلوم الإدارية والمالية. كلية العلوم والدراسات النظرية. كلية العلوم الصحية.

وأخيراً من خلال مقالتنا هذه نكون قد قدمنا لكم كافة المعلومات التى تخص تلك الجامعة السعودية الإلكترونية وكذلك طريقة سداد رسوم الجامعة بشكل إلكترونى ونتمنى أن نكون قد استطعنا أن نوضح لكم هدف المقالة وآخر الأخبار التي تخص الجامعة.