التقديم على برنامج مساكن للمتقاعدين والأوراق المطلوبة

التقديم على برنامج مساكن للمتقاعدين وهو برنامج تمويل مقدم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين المؤهلين من موظفي القطاع الحكومي والخاص وجميع المتقاعدين. وقد صمم البرنامج خصيصا لزيادة نسبة تملك المواطنين لمساكنهم، وتكون فترة سماح تصل إلى 6 أشهر، يبدأ أول قسط بعد 6 أشهر من استلام العقار، لفترات تمويل 10 سنوات أكثر، بدون اشتراط تحويل الراتب، وإمكانية التعامل مع أي بنك محلي، هامش ربح ثابت بنظام المرابحة وأقساط ثابتة لا تتغير، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، تهدف المؤسسة إلى تحقيق الريادة في مجال الخدمة الاجتماعية، وتحسين أنظمة التقاعد في المملكة، بالإضافة إلى تحقيق سبل الراحة والأمان للمتقاعدين، مما يجعلها أكثر مرونة وأعلى جودة.

وضحت مؤسسة التقاعد، أن من مزايا برنامج “مساكن” توفير التمويل طويل الأجل بأقساط ثابتة، مع إعطاء المستفيد فترة سماح للسداد، كما يمكن للزوجين الاستفادة منه بصفتهما متضامنين من البرنامج مع فترة تمويل حتى عمر 75 عاماً، وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه يمكن التقديم للحصول على تمويلٍ من برنامج “مساكن” عن طريق الاتصال بالهاتف الموحد 433 011 920 ، كما يمكن التقدم بالطلب عن طريق مقر المؤسسة العامة للتقاعد وفروعها، أو عن طريق شركة دار التمليك، القائمة بتنفيذ البرنامج.

التقديم على برنامج مساكن للمتقاعدين

قد استفاد من خدماته أكثر من 10 آلاف مواطن سعودي من فئة المتقاعدين بل ومازال البرنامج يطمح لتوفير خدماته لعدد أكبر على جميع مستوى المملكة كونه البرنامج الذي يقدم الحلول التمويلية العقارية المبتكرة:

الدخول على المنصة الرسمية لدار التمليك التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد. ثم النقر على قدم الآن. إدخال رقم الهاتف المحمول ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ومن ثم النقر على متابعة. التأكد من صحة معلوماتك المدخلة ومن ثم يبدأ في أظهار نموذج التقديم لتقوم بتعبئته. يجب برفع بعض الوثائق بصورة إلكترونية.

الأوراق المطلوبة لبرنامج مساكن

صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية وصورة من بطاقة العائلة الخاصة. شهادة مستندات تعريف الراتب والتي تقدم من جهة العمل الخاص. يجب أن لا تكون الشهادة صادرة بتاريخ أكثر من شهرين قبل عملية التقديم. رفع حساب بنكي لمعاملات 6 أشهر الأخيرة. تقديم نموذج خصم مباشر يأتي موقعا من البنك. شهادة توضح طبيعة الدخل الاستثماري. مستندات توضح الدخل الإضافي (كعقود إيجار) صورة من صك العقار الذي ترغب في تملكه مع وجود توقيع صاحب العقار على الصك. يجب أن لا يكون صك العقار لمبنى لم يمضى على بناءه أكثر من 20 سنة. تقديم رخصة بناء ورسم كروكي خاص بموقع العقار الذي ترغب في شراءه. صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية الخاصة بصاحب العقار.

والجدير بالذكر بعد رفع المستندات المطلوبة يجب دفع رسوم التقديم وهي 200 ريال سعودي يتم تحصيلهم إلكترونيًا من خلال بطاقتك الائتمانية، وإرسال الطلب ليتم مراجعته من قبل برنامج مساكن.