كيفية تحديث البيانات في نظام فارس وخدمات نظام فارس الذاتية

كيفية تحديث البيانات في نظام فارس يعد من الأمور الهامة في نظام فارس بالنسبة للمعلمين والادرايين بوزارة التعليم السعودي لضمان الحصول على خدمات نظام فارسة المقدمة من الوزارة، كما أن نظام فارس هو واحد من ضمن الأنظمة الإلكترونية التي وضعتها المملكة من أجل تسهيل التعامل مع الموظفين العاملين بالمنظومة التعليمية حيث يكون الاستفادة من نظام فارس إلكترونيا دون الذهاب إلى المكاتب وإنهاء اجراءات التسجيل أو تحديث البيانات.

ويعمل نظام فارس على رفع كفاءة الموظفين والادرايين الذين يعملون في الشئون الإدارية والتعليمية بالوزارة مما يودى إلى رفع مستوى التعليم بالمملكة، ويتيح نظام فارس للمستخدمين على المنصة إمكانية تسجيل الدخول والوصول للخدمات بخطوات ورابط التسجيل في نظام فارس الجديد 1442 التي أتاحتها الوزارة للموظفين العاملين بالتعليم، كما يوجد اختبارات خاصة بتقويم الأداء الوظيفي، وبعد التقييم يتم المفاضلة بين كل المتقدمين، ويتم اختيار الأعلى دائمًا. في عملية الترقية يؤثر المؤهل العلمي بشكل كبير على اختيار الموظفين الذي سيتم ترقيتهم.

كما يتم الأخذ في الحسبان الدرجات العلمية لكل المتقدمين،كما يتم النظر إلى تاريخ التعيين في أي من الجهات التعليمية، ويتم حساب التاريخ باليوم، والشهر، والسنة، كما يمكن أيضًا تمديد الإجازة، وتعديل بدايتها أو إلغائها نهائيًا، ويستفيد أيضًا الموظفين من خلال الإطلاع على سلم الرواتب والحسابات الخاصة، وبيانات الموظف الأساسية المرفوعة على قاعدة بيانات النظام، مع إظهار السجل التاريخي، كما يظهر البيانات الخارجة عن الدوام، والانتداب وجميع الطلبات المعلقة، إن جميع الموظفين التابعين لوزارة التعليم السعودية،يمكنهم الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة من فارس.

كيفية تحديث البيانات في نظام فارس

الدخول على منصة نظام فارس الإلكترونية. يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول. الضغط على صلاحية بياناتي وبياناتي الشخصية ثم النقر على إضافة. يتم إدخال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني. أدخل اسم المدينة التي تعيش بها والضغط على انتقال

ثم انقر على تطبيق ثم التالي. يتم مراجعة البيانات التي قمت بإدخالها للتأكد من صحتها قم بالنقر على تنفيذ.

خطوات تحديث بيانات النقل الخارجي للمعلمين

الدخول إلى نظام فارس الإلكتروني. ثم أدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وأدخل الرمز التحقق. ثم اضغط على تسجيل الدخول. الدخول على صلاحية الخدمة الذاتية للموظف. يتم الضغط على خدمات شؤون المعلمين. ثم اضغط على طلبات تعديل بيانات المعلمين. اضغط على أضافه طلب تعديل بيانات انقر هنا. قم بالتأكد من صحة البيانات المدخلة في النظام. في حالة وجود أي أخطاء في اللوحة يتم تصحيح البيانات وإرفاق المرفقات الصحيحة الخاصة بالتصحيح حتى يتم اعتماده. اضغط على أقر جميع البيانات أعلاه صحيحة. ثم اضغط على نعم.

خدمات نظام فارس الذاتية

طلب البدلات والحوافز المختلفة. طلب قطع الإجازة والعودة إلى العمل. طلبات التقاعد والإحالة للمعاش. خدمة بيان الانتدابات. خدمة بيان خارج الدوام. الإبلاغ عن موعد العودة إلى العمل. الإبلاغ عن غياب الموظف. طلب تعديل المد للإجازة وطلب الإلغاء للإجازة. خدمة إبلاغ مباشرة بعد الإجازة وكشف الرواتب. البيانات الأساسية للموظف. بيان السجل التاريخي للموظف.

التسجيل في نظام فارس

الدخول على رابط منصة نظام فارس. النقر على إنشاء حساب جديد ثم إدخال رقم السجل المدني وإدخال رقم الآيبان إدخال عنوان البريد الإلكترونى وإدخال رقم الجوال وإدخال رمز التحقق ثم النقر على تنفيذ. وصول على البريد الإلكتروني رمز تحقق ثم إدخاله ثم الرجوع مرة أخرى للنظام لتتمكن من تفعيل حسابك على المنصة. ادخال رقم السجل المدني وادخال رمز التأكيد. النقر على تنفيذ.

والجدير بالذكران مساعد وزير التعليم اصدر تعميم لجميع العاملين بالمنظومة التعليمية فإن التعميم يشمل جميع الكوادر البشرية المشمولة بنظام فارس ويوجه بضرورة تحديث هؤلاء لجميع البيانات بجانب ربط الموظف برئيسه المباشر، ونص على ضرورة تسجيل الدخول لحساباتهم على نظام فارس والدخول على أيقونة صلاحية بياناتي ثم تحديث المؤهل والبيانات الشخصية ومكان العمل للموظف ثم التأكد بعدها من ربط جميع الموظفين على النظام باختلاف فئاتهم الوظيفية، نظام فارس الإلكتروني يقدم خدمة عملاء متاحة خلال ال24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، ويتميز بخدمة عملاء مميزة وأرقام التواصل مع خدمة العملاء لطرح كافة الأسئلة والاستفسارات يكون عبر الرقم التالي 19996، ورقم الواتس الخاص بالتواصل والحصول على كلمة المرور واسم المستخدم 0555116234، البريد الإلكتروني الخاص بنظام فارس [email protected]