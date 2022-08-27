نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إصدار رخصة بناء فورية إلكترونيا وشروط الرخصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات إصدار رخصة بناء فورية إلكترونيا وشروط الرخصة، قامت وزارة الشؤون البلدية داخل المملكة العربية السعودية بالإشراف على نظام رخصة البناء الجديدة التي تتم عن طريق الخدمات الإلكترونية، تلك الخدمات التي اتجهت إليها الدولة منذ انتشار جائحة كرونا هذا الذي يسهل على المواطنين سرعة قضاء طلباتهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقرات والهيئات الحكومية وتوفير للوقت والجهد، هذا أيضا ما تسعى إليه المملكة للنظر إلي رؤية وتخصصات 2030، من تقدم ورقى وتفتح على العالم الخارجي.

إن النظام الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية يعد من الأنظمة الجديدة الذي يهدف إلى تسهيل وتيسير تملك المواطن مسكن جديد لإيواءه، ومن خلال ذلك النظام أيضا يمكن للمواطن أن يقوم باستخراج رخصة بناء فورية جديده دون الحاجة إلى الرجوع إلى شركة الكهرباء وأخذ منها التصاريح الخاصة بعملية البناء.

خطوات إصدار رخصة بناء فورية إلكترونيا

إن نظام رخصة البناء الجديدة يعتبر نظام موحد في كافة أنحاء المملكة، حيث انه يهدف إلى تسهيل تملك أفراد المملكة إلى مسكن، ويمكنك إصدار رخصة بناء إلكترونيا عن طريق الخدمات الإلكترونية ألتي تقدمها المملكة تسهيلا على المواطن، وذلك عن طريق الخطوات الآتية:

أولا الدخول إلى منصة بلدي.

تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي، والذي يمكنك إيحاده عبر منصة نفاذ.

من الشريط الرئيسي تقوم باختيار خدمات بلدي.

قم باختيار خدمات الرخص الإنشائية.

قم بالضغط على إصدار رخصة بناء، ومن ثم ابدأ الخدمة.

قم باختيار نوع الرخصة التي تود إصدارها سواء كانت رخصة إنشائية أو رخصة تسوير.

تحديد مقدم الطلب والملك وإدخال جميع البيانات المطلوبة.

تحديد صفة مقدم الطلب سواء كانت( عن نفسى، مالك/مدير منشأة، مفوض عن منشأة، وكيل عن صاحب المنشأة).

تحديد طريقة إصدار القرار المساحي من خلال(مكتب هندسي، اختيار رقم مساحي من الأرقام الظاهرة).

تحديد الموقع الجغرافي الخاص بالبناء.

إدخال بيانات التعاقد.

إرسال الطلب إلى المكتب الهندسي الذي قمت باختياره.

العمل على استكمال بيانات الطلب من المكتب الهندسي.

تقوم البلدية بمراجعه كافة البيانات المقدمة من قبل المواطن.

يتم اعتماد الطلب وإصدار فاتورة السداد.

أخيرا يتم سداد الرسوم وطباعة رخصة المباني، وبالتالي تكون قد حصلت على الرخصة.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة بناء

لقد قامت وزارة الشؤون البلدية بتحديد بعض الأوراق اللازمة لأرفقها عند استخراج رخصة بناء الخاصة بك، ويتم التقديم عليها إلكترونيا عبر منصة بلدي وفى السطور التالية سوف نقوم بتوضيح بعض الأوراق والمستندات اللازمة لاستخراج رخصه بناء جديده وهى كالآتي:

لا بد من وجود عقد سكنى أو استثماري أو وجود صك إلكتروني محدث من قبل وزارة العدل.

وجود قرار مساحي ويكون الغرض منه هو البناء.

يجب أن يتم التعاقد مع مكتب هندسي أو مشرف بناء ويجب أن يكون ضمن المعتمدين من قبل وزارة الشؤون البلدية.

التامين على الموقع ضد أي عيوب خفيه بعد إصدار الرخصة.

شروط استخراج رخصة البناء

لقد قامت الوزارة بتحديد بعض الشروط لكى يتم استخراج رخصة بناء جديده، والتي يحصل منها المواطن على الرخصة، واليكم بعض الشروط لاستخراج رخصة بناء جديده وهى كالآتي: